 Incident neobișnuit în Ilfov. Un polițist a ajuns la spital după ce a consumat droguri la o petrecere sexuală
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Incident neobișnuit în Ilfov. Un polițist a ajuns la spital după ce a consumat droguri la o petrecere sexuală

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O anchetă de proporții a început în urma unui incident neobișnuit al cărui protagonist a fost chiar un polițist. Agentul de la IPJ Ilfov ar fi plecat în timpul serviciului, chiar cu mașina secției, la o petrecere sexuală. De acolo, a ajuns în stare gravă la spital în urma unei supradoze de droguri.

A fost demarată o anchetă
A fost demarată o anchetă Foto: Pexels

Autoritățile au început deja o anchetă pentru a stabili precis contextul din spatele incidentului cu totul neobișnuit. Potrivit observatornews.ro, agentul se afla în timpul orelor de lucru, noaptea, în timp ce a cunoscut un bărbat pe o aplicație de întâlniri. Apoi, polițistul a plecat, folosind mașina de serviciu și s-a deplasat la apartamentul individului.

Acolo, doi bărbați îl așteptau deja, gata de petrecere. Incidentul s-a produs într-un complex rezidențial din Sectorul 3 al Capitalei, iar cei doi bărbați, alături de polițist, ar fi consumat alcool și droguri.

Polițistul a ajuns la spital din cauza unei supradoze

Pe lângă consumul de alcool și substanțe interzise, cei trei petrecăreți ar fi luat parte la jocuri sexuale. Însă, în cele din urmă, unul dintre ei a sunat la 112 după ce agentul în vârstă de numai 22 de ani a rămas inconștient.

„L-am văzut pe el în cărucior. Părea destul de grav. Sincer, mi-a rămas pe conştiinţă undeva. Ne-am gândit că e deja prea târziu, l-au găsit într-o stare nasoală”, a spus o martoră, conform sursei citate.

A fost demarată o anchetă

Medicii au declarat că dacă tânărul ar fi ajuns la spital chiar și cu numai o oră mai târziu, nu ar mai fi supraviețuit. Agentul de poliție ar fi luat drogul îngerilor, un anestezic puternic. Familia lui știa că are probleme cu consumul de substanțe interzise, iar tatăl lui îl ducea și îl aducea de la serviciu, pentru a-l ajuta în lupta împotriva dependenței.

În cadrul audierilor, polițistul le-a spus anchetatorilor că a fost drogat și violat.

„Am avut foarte multe situaţii de colegi care au promovat toate examenele necesare, toate probele fizice şi practice, dar au fost respinse pe testul de integritate. Că vorbim de consum, că vorbim de cercul relaţional, care poate era unul legat de infracţionalitate. Aceste verificări se fac, doar că pot exista şi unele scăpări din cauza volumului mare de muncă”, a spus Gabriel Gârniţă, preşedinte SIDEPOL.

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