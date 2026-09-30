Trucul simplu care face spanacul congelat mult mai gustos. Greșeala pe care o fac mulți când îl gătesc

Chiar dacă bucătarii din întreaga lume vorbesc despre gustul și textura superioară a ingredientelor proaspete, nimeni nu poate nega faptul că există situații în care variantele congelate sunt mai practice. Din fericire, atunci când gătim spanac congelat, putem apela la o metodă simplă pentru a ne asigura că va fi cu adevărat delicios.

Spanacul este foarte bun pentru organism Foto: Arhivă

Spanacul este una dintre cele mai sănătoase legume din întreaga lume, motiv pentru care mulți oameni încearcă să facă tot posibilul pentru a-l integra pe cât mai mult cu putință în dieta lor. Însă, atunci când gătim spanac congelat, există riscul ca acesta să aibă la final o textură prea moale și neplăcută.

Din fericire, există o metodă simplă la care putem apela pentru a ne asigura că textura spanacului rămâne una perfectă, chiar și atunci când acesta a fost congelat. Potrivit express.co.uk, nenumărați bucătari amatori au oferit sfaturi pentru a găti spanac congelat, pe platforma de socializare Reddit.

Cum poți găti ușor spanac congelat

Potrivit acestora, este foarte important să ne asigurăm, înainte de a începe să gătim spanacul, că acesta a fost stors cât mai bine.

„Storc spanacul cu mâinile goale, câte un pumn odată, până când toată apa s-a scurs și spanacul rămâne în mici cocoloașe compacte. Este cea mai simplă și eficientă metodă pe care am găsit-o pentru a obține de fiecare dată un spanac foarte bine scurs”, a scris un internaut.

Mâncarea va fi mai bună ca niciodată

Chiar și atunci când spanacul este adăugat într-un preparat precum o supă, tot va avea o textură mai plăcută dacă a fost scurs bine înainte.

„Lasă-l să se dezghețe complet, tot în pungă. Taie un colț mic al pungii. Strânge punga, lăsând lichidul să se scurgă prin colțul tăiat. Lichidul este bun pentru supă. Și gata: ai spanac relativ uscat, fără să-ți murdărești mâinile”, a explicat un alt internaut, conform sursei citate.

Practic, spanacul trebuie scurs cât mai bine după ce s-a decongelat, înainte de a-l găti.