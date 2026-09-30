Acciza la motorină rămâne redusă cu 25%. Până când se aplică reducerea

Ministerul Finanțelor prelungește reducerea temporară a accizei la motorină standard și pentru intervalul 1–15 octombrie 2026, menținând nivelul diminuării la 25%. Decizia rezultă din evaluarea bilunară prevăzută de mecanismul instituit prin Legea nr. 162/2026 și reflectă persistența presiunilor asupra pieței carburanților.

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Prețul echivalat al accizei

Potrivit unui comunicat emis de Ministerul de Finanțe, reducerea de 25% echivalează cu o scădere de 701,07 lei/1.000 litri, respectiv 829,69 lei/tonă. Astfel, în prima jumătate a lunii octombrie, acciza efectivă pentru motorina standard comercializată pe piața internă rămâne la 2.103,22 lei/1.000 litri, respectiv 2.489,05 lei/tonă.

Analiza realizată pentru această perioadă indică o creștere de 63,70% a cotațiilor Platts pentru motorină (VPM) și o variație de 35,01% a prețului mediu la pompă (VM). Conform formulei prevăzute de lege, aceste valori justifică menținerea reducerii la nivelul maxim de 25%.

Măsura urmărește limitarea efectului de propagare al costurilor cu carburanții în sectoarele dependente de transport și logistică, cu impact direct asupra economiei și asupra prețurilor bunurilor de consum.

Mecanismul introdus prin Legea nr. 162/2026 funcționează dinamic, prin reevaluarea indicatorilor de piață la fiecare două săptămâni, pentru a adapta nivelul accizei la evoluțiile internaționale.

Ministerul Finanțelor anunță că va continua monitorizarea cotațiilor globale și a prețurilor la pompă, pentru a calibra intervențiile viitoare în funcție de situația pieței.

Benzina sub 10 lei a dispărut definitiv din benzinării

În ceea ce privește benzina, stațiile Petrom reprezentau ultimul refugiu de pe piață unde carburantul mai putea fi achiziționat la o cotație sub 10 lei (respectiv 9,99 lei pe litru).

Joi, toți ceilalți jucători majori urcaseră deja prețurile la 10,05 lei pe litru, aliniindu-se la cotațiile înregistrate încă de miercuri în stațiile OMV.

Odată cu scumpirea de vineri dimineață, pragul de 10 lei a căzut definitiv: benzina a urcat la 10,07 lei pe litru la Petrom și a atins 10,13 lei pe litru în rețeaua OMV, consfințind dispariția oricărei oferte sub 10 lei la nivel național.

Motorina la cote maxime și alinierea concurenței

Ajustarea tarifară a împins motorina standard la cota de 11,05 lei pe litru în stațiile premium OMV, în timp ce în rețeaua Petrom prețul a urcat la 10,99 lei pe litru.

Mișcarea operată de liderul de piață prefigurează o reacție rapidă în lanț din partea marilor competitori. Companiile concurente precum Rompetrol, MOL sau Lukoil, care comercializau motorina la valori situate la doar 1–3 bani sub pragul de 11 lei, sunt așteptate să efectueze ajustări similare în cursul orelor următoare pentru a-și calibra cotațiile, potrivit Profit.ro.