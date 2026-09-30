 „Sunt prețuri de Vest, dar cu condiții de Est”. Un român a rămas surprins de cât costă o vacanță prin România
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„Sunt prețuri de Vest, dar cu condiții de Est”. Un român a rămas surprins de cât costă o vacanță prin România

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Un vlogger de călătorii a pornit într-o nouă aventură prin România pentru a vedea țara din perspectiva unui turist, dar și pentru a descoperi cât de mult trebuie să cheltuie un vizitator. A plecat din Alba Iulia spre Munții Apuseni, iar prețurile întâlnite pe drum l-au făcut să tragă o concluzie. 

Cât costă o aventură prin România
Cât costă o aventură prin România Foto: youtube

Un vlogger de călătorii, obișnuit să descopere destinații din Asia, America și Europa, a vrut să vadă România prin ochii unui turist și să afle cât de mult costă o astfel de experiență.  

Cât a plătit pentru o noapte de cazare 

Călătoria a început din Alba Iulia, la volanul unui Geely Starray. Vloggerul, care spune că a călătorit în Asia, America și în numeroase țări europene, și-a propus să descopere România prin ochii unui turist și să vadă cum se raportează prețurile de aici la veniturile românilor.

Pentru o noapte petrecută în Alba Iulia, acesta a ales o cameră twin de hotel, cu minibar, pentru care a plătit 75 de euro. A doua zi, traseul a continuat spre Gârda de Sus și Ghețarul de la Scărișoara, unul dintre cele mai cunoscute obiective turistice din Apuseni. Numai parcarea din zona ghețarului a costat 10 lei.

„Sunt prețuri de Vest, dar cu condiții de Est, asta e problema care mă deranjează”, a remarcat vloggerul.

De la Apuseni la Transalpina, aventura a continuat spre Petroșani

După vizita la Peștera Ghețarul de la Scărișoara, călătoria a continuat spre Petroșani, iar traseul a inclus și Transalpina. Serpentinele și peisajele montane au transformat drumul într-una dintre cele mai spectaculoase etape ale aventurii.

Vloggerul a urmărit însă și partea mai puțin spectaculoasă a unei vacanțe în România: costurile. În condițiile în care veniturile nete ale românilor diferă semnificativ, acesta a vrut să vadă cât de accesibilă este o astfel de experiență pentru un turist și, implicit, pentru un localnic.

„Am dat 100 de lei pe un bulz, mămăligă cu brânză și și puțină carne de oaie e mult. Știu că este mai aproape de stână, că e mai bio, dar dacă este natural, nu trebuie să dăm mai mult” 

Sursa Youtube

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