 Locuiește într-un autobuz școlar ca să scape de chirie! Cât a investit în locuința neobișnuită
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Locuiește într-un autobuz școlar ca să scape de chirie! Cât a investit în locuința neobișnuită

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Pentru Danielle (27 de ani), din New Jersey, visul de a avea propria locuință părea greu de realizat din cauza prețurilor ridicate ale caselor. Așa că a ales o soluție neobișnuită: a cumpărat cu aproximativ 5.300 de dolari un autobuz școlar Chevrolet Express din 2007 și l-a transformat într-o locuință confortabilă pe roți.

Proiectul a durat 3 ani, iar Danielle a făcut aproape totul singură

Danielle a decis să locuiască într-un autobuz școlar
Danielle a decis să locuiască într-un autobuz școlar Foto: Captură video Youtube

Când a început proiectul, Danielle nu folosise niciodată unelte de construcție și nu avea experiență în astfel de lucrări. „Am ales un autobuz școlar pentru că oferă mai mult spațiu decât o dubă și costă mai puțin. În plus, l-am putut amenaja exact așa cum mi-am dorit”, a povestit tânăra, potrivit Profimedia.

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Foto: captură video YouTube

Autobuzul avea aproximativ 322.000 de kilometri la bord când l-a cumpărat, însă i-a văzut imediat potențialul. A investit ulterior încă aproximativ 30.000 de dolari în transformarea vehiculului. Sistemul de panouri solare a costat 2.000 de dolari, izolația 900 de dolari, frigiderul 300 de dolari, iar instalația de apă aproximativ 400 de dolari.

În mod surprinzător, Danielle estimează că a realizat singură aproximativ 85% din proiect. În cei trei ani de muncă, autobuzul vechi s-a transformat complet. Locuința are o suprafață de aproximativ 10,4 metri pătrați și include un pat de dimensiuni normale, o bucătărie cu plită cu inducție, o baie cu duș, un luminator și chiar o toaletă cu compost.

Drumul până la casa visurilor sale nu a fost însă lipsit de momente dificile. Într-o zi geroasă de ianuarie, Danielle a montat singură panouri grele din placaj pe tavanul autobuzului. „Să le ridic deasupra capului a fost o provocare. Să le înșurubez cu o singură mână, în timp ce le susțineam cu capul și cu cealaltă mână, a fost și mai greu. Cred că în ziua aceea am plâns”, a mărturisit tânăra.

Cu toate acestea, nu a abandonat proiectul. „Știam că, dacă nu termin, alternativa era să locuiesc într-un apartament și să muncesc doar ca să-mi permit chiria. Nu voiam să trăiesc așa”, a explicat Danielle.

Astăzi, Danielle locuiește în autobuzul pe care l-a transformat singură și spune că nu regretă nicio clipă că a ales această variantă în locul unui apartament.

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