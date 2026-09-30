 S-au urcat pe o țestoasă uriașă în timp ce își depunea ouăle. Gestul necugetat, criticat dur
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Video S-au urcat pe o țestoasă uriașă în timp ce își depunea ouăle. Gestul necugetat, criticat dur

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Doi turiști ucraineni au stârnit un val uriaș de indignare după ce s-au filmat în timp ce se urcau pe carapacea unei broaște țestoase de mari dimensiuni, aflată pe o plajă din Oman. 

broasca testoasa uriasa jpg
Foto: magnific.com @wirestock

Țestoasa venise la mal pentru a-și depune ouăle, însă momentul a fost transformat de cei doi într-o ocazie pentru fotografii și videoclipuri amuzante pe care le-au urcat mai apoi pe rețelele de socializare. 

Imaginile s-au viralizat rapid pe internet, iar reacțiile nu au întârziat să apară. Cei doi tineri sunt acum în centrul unui scandal internațional, iar autoritățile din Oman au intervenit. 

Cine sunt cei doi turiști

Potrivit New York Post, este vorba despre Vadym Oleynik, un influencer ucrainean din zona de fitness și partenera sa, Olena Kravchenko. 

Cei doi se aflau în zona Ras al Hadd din Oman, cunoscută pentru faptul că aici vin broaște țestoase marine pentru a-și depune ouăle. 

În imaginile distribuite pe rețelele de socializare, cei doi apar urcându-se, pe rând, pe carapacea unei broaște țestoase aflate pe nisip. Animalul se afla în perioada de cuibărit. 

Mai multă revoltă au provocat imaginile în care turiștii apar interacționând cu puii de țestoasă, într-un loc în care animalele ar trebui protejate de intervenția oamenilor. 

Imaginile au stârnit un val de furie

Comportamentul celor doi a fost criticat dur după ce imaginile au devenit virale. Organizații și activiști pentru protecția animalelor au atras atenția asupra faptului că broaștele țestoase marine nu trebuie atinse sau deranjate în perioada în care vin la țărm pentru a-și depune ouăle. 

Proiectul de conservare Biologicamente a criticat nu doar comportamentul turiștilor, ci și faptul că incidentul s-ar fi produs în prezența unor persoane care monitorizau zona. 

Potrivit sursei citate, organizația a catalogat situația drept o demonstrație de „ignoranță abominabilă”.

Autoritățile din Oman au intervenit

Scandalul nu a rămas doar în mediul online, astfel că Autoritatea de Mediu din Oman a intervenit în urma apariției imaginilor și a anunțat că au fost luate măsuri legale împotriva celor implicați. 

Acțiunile turiștilor sunt investigate în contextul legislației privind protecția faunei sălbatice și a zonelor în care țestoasele vin să cuibărească. 

În mediul online au apărut și informații potrivit cărora cei doi turiști ar fi fost reținuți. La momentul relatării cazului de către presa internațională, această informație nu fusese însă confirmată oficial. 

Influencerul și-a cerut scuze

După valul uriaș de critici, Vadym Oleynik a reacționat public și și-a cerut scuze pentru faptele pe care le-a făcut. Influencerul a susținut că nu cunoștea regulile care trebuie respectate în apropierea broaștelor țestoase și că nu ar fi intenționat să rănească animalul. 

Scuzele sale, însă, nu au reușit să stingă scandalul. Imaginile au continuat să circule pe rețelele de socializare, iar numeroși internauți au cerut sancționarea celor implicați. 

Autoritățile din Oman continuă demersurile în acest caz, după ce imaginile cu cei doi turiști au făcut înconjurul lumii. 

Ukrainian fitness "influencer" Vadym Oliynyk is the scum of the earth. by u/sco-go in SipsTea

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