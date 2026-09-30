 Tragedie într-un bloc din Roman. Și-ar fi ucis iubita, iar mai apoi voia să-i atace și băiatul. Ce l-a salvat pe adolescentul de 15 ani
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Tragedie într-un bloc din Roman. Și-ar fi ucis iubita, iar mai apoi voia să-i atace și băiatul. Ce l-a salvat pe adolescentul de 15 ani

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O tragedie cutremurătoare s-a produs într-un bloc din Roman, județul Neamț, în cursul zilei de ieri, 29 septembrie. O femeie în vârstă de 42 de ani ar fi fost ucisă de partenerul ei, un bărbat de 45 de ani, care ulterior și-a pus capăt zilelor. 

Caz șocant într-un bloc din Roman, județul Neamț.
Caz șocant într-un bloc din Roman, județul Neamț. Foto: Facebook

Poliția Municipiului Roman a fost sesizată ieri după-amiază cu privire la faptul că o femeie ar fi fost ucisă cu cuțitul într-un bloc de apartamente, iar ulterior, agresorul ar fi vrut să îl atace și pe fiul victimei, în vârstă de 15 ani. Din fericire, adolescentul se afla la școală în momentul acela. 

„La data de 29 septembrie a.c., ora 15:20, Poliția municipiului Roman a fost sesizată, prin SNUAU 112, despre faptul că, o femeie ar fi fost omorâtă de către concubinul acesteia, care intenționează să exercite acte de violență și asupra copilului minor al femeii.

Echipajele de ordine publică au fost direcționate, pentru a lua măsuri de protecție a acestuia. Minorul de 15 ani a fost identificat de polițiști, fiind în afara oricărui pericol.

Din primele verificări efectuate de polițiști a rezultat faptul că, în timp ce femeia, de 42 de ani, se afla într-un imobil, din municipiul Roman, ar fi fost atacată cu un obiect tăietor înțepător de concubinul acesteia, un bărbat de 45 de ani”, se arată în comunicatul oficial al IPJ Neamț.

Și-a sunat mama și fosta soție

După ce și-ar fi ucis partenera, bărbatul ar fi pus mâna pe telefon și ar fi contactat două persoane apropiate. 

Potrivit Știrilor ProTV, acesta și-ar fi sunat mama, aflată în Italia, dar și fosta soție, care se afla la Oradea. Celor două femei le-ar fi mărturisit ce făcuse și ar fi menționat că vrea să îl rănească și pe fiul victimei, un băiat în vârstă de 15 ani. 

Cele două femei au alertat imediat poliția prin 112, iar copilul ar fi fost luat de la școală de către poliție. 

Și-a pus capăt zilelor

În timp ce autoritățile încercau să intervină, bărbatul și-ar fi pus capăt zilelor, aruncându-se de la etajul 4 al blocului. 

„Acesta s-ar fi aruncat de la etajul 4 al imobilului în cauză, fiind preluat de un echipaj medical și transportat la spital. Cercetările au fost preluate de procurorul criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț, pentru a se stabili cu exactitate cauzele și împrejurările producerii acestui eveniment”, se mai arată în comunicatul poliției. 

La spital însă, bărbatul a fost declarat decedat. 

„În ciuda manevrelor de resuscitare și a eforturilor depuse de echipa medicală, pacientul nu a răspuns manevrelor și pacientul a fost declarat decedat”, a declarat Toader Cărpuș, director medical Spitalul Roman, pentru sursa citată. 

Acum, reprezentanții Protecției Copilului sunt pregătiți să îi ofere copilului consiliere și sprijin în perioada următoare. 

Ancheta poliției continuă pentru a se stabili cu exactitate ce s-a întâmplat în apartament și ce a dus la gesturile extreme ale bărbatului. 

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