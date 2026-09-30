 Cristina Dorobanțu s-a căsătorit în mare secret și urmează să devină mamă. „Este ca un vis frumos pentru mine”
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Cristina Dorobanțu s-a căsătorit în mare secret și urmează să devină mamă. „Este ca un vis frumos pentru mine”

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Cristina Dorobanțu a deschis un nou capitol în viața sa personală. Îndrăgita prezentatoare a știrilor Kanal D s-a căsătorit în mare secret cu deputatul Ciprian Șerban, alături de care trăiește o frumoasă poveste de dragoste.

Cristina Dorobanțu s-a căsătorit cu Ciprian Șerban
Cristina Dorobanțu s-a căsătorit cu Ciprian Șerban Foto: arhiva

Vedeta și-a construit un parcurs profesional în lumea televiziunii și a devenit cunoscută în urma participării sale la „Bravo, ai stil!”. Cristina Dorobanțu a preferat să își țină viața personală cât mai departe de ochii curioșilor, însă recent a dezvăluit că în viața sa au avut loc schimbări importante: s-a căsătorit și urmează să devină mamă pentru prima dată.

Cristina Dorobanțu, prima reacție după ce s-a căsătorit și urmează să devină mamă 

Cristina Dorobanțu a mărturisit că atât ea, cât și soțul său sunt extrem de fericiți pentru toate lucrurile care li se întâmplă și spune că perioada pe care o trăiește în prezent pare desprinsă dintr-un vis.

„Lucrurile au venit firesc în viaţa mea, atât noi, cât şi familiile noastre, suntem fericiţi şi profund recunoscători pentru ceea ce ni se întâmplă! Este ca un vis frumos pentru mine”, a declarat Cristina Dorobanţu, potrivit wowbiz.ro

Ce spunea Cristina Dorobanțu despre familie și carieră 

În urmă cu un an, Cristina Dorobanțu vorbea deschis despre planurile sale de viitor și despre posibilitatea de a-și întemeia o familie. La acel moment, prezentatoarea mărturisea că ideea de a fi nevoită să renunțe la carieră pentru viața de familie o speria și își dorea să găsească un echilibru între cele două.

Cristina recunoștea că își dorește să aibă o familie, însă se întreba dacă va putea, în același timp, să se dedice profesiei la fel ca până atunci. Vedeta spunea că nu crede că ar mai putea avea același randament în carieră după ce viața sa se va schimba și vor apărea noi responsabilități.

„Mă sperie gândul că ar trebui să renunț cumva la carieră vreodată ca să pot să îmi fac o familie. Sper ca atunci când va fi cazul să am familia pe care mi-o doresc să fac în continuare ce îmi place, dar nu cred în acest moment că voi mai putea să dai același randament. Nu cred că poți face aceste lucruri, dacă mai ai și altele pe lângă”, mărturisea prezentatoarea de știri anul trecut, potrivit informațiilor apărute în presă. 

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