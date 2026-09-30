Cleopatra Stratan, răsfățata familiei! Ce spune despre relația cu tatăl ei, Pavel Stratan, înainte de ziua ei

Cleopatra Stratan (23 de ani) se pregătește să-și sărbătorească ziua de naștere pe 6 octombrie, iar artista are toate motivele să se considere o femeie iubită și răsfățată.

1/6 Cleopatra Stratan, răsfățata familiei Foto: credit foto: arhiva personala/ social media

Alături de ea este soțul său, Edward Sanda, dar și familia care a susținut-o încă de când era copil. Iar relația cu celebrul său tată, Pavel Stratan, a devenit, odată cu trecerea anilor, tot mai apropiată.

Întrebată dacă este răsfățata familiei, Cleopatra recunoaște că nu i-a lipsit niciodată nimic și că a crescut înconjurată de dragostea părinților.

„Nu știu ce înseamnă răsfățata familiei. Nu am dus lipsă de nimic niciodată. Părinții mei m-au iubit și mă iubesc în continuare la fel de mult. Am obținut tot ceea ce mi-am dorit de-a lungul timpului”, ne-a declarat Cleopatra Stratan.

Cleopatra Stratan, relație specială cu Pavel Stratan

Chiar dacă fiecare are acum propriile proiecte și distanța îi mai desparte, legătura dintre Cleopatra și Pavel Stratan a rămas una extrem de strânsă. Artistul se află în această perioadă în turneu în Statele Unite, însă tatăl și fiica vorbesc ori de câte ori programele le permit.

„M-am înțeles întotdeauna din ce în ce mai bine cu el. Acum este în turneu în Statele Unite, dar ținem legătura cât de des putem. Mă bucur pentru tot ceea ce face, pentru energia pe care o are în continuare. Ne consultăm întotdeauna, discutăm, așa cum e o relație frumoasă, stabilă și sănătoasă tată-fiică”, ne-a mai spuns Cleopatra Stratan pentru Click!.

Și o colaborare muzicală de familie rămâne în cărți. Cleopatra Stratan mărturisește că s-au gândit la acest lucru, însă nu este simplu să împace programele a trei artiști.

„Bineînțeles că ne-am gândit. Nu știm când o să fie. Aici trebuie să ne sincronizăm cu planurile muzicale, pentru că suntem trei artiști diferiți. Dar eu zic că, dacă o să vină vremea respectivă, o să se întâmple”, a mai adăugat Cleopatra Stratan.

Edward Sanda o răsfață și la micul dejun

Acasă, Cleopatra și Edward Sanda formează o echipă inclusiv în bucătărie. Artistul este cel care preia, de regulă, micul dejun, în timp ce Cleopatra se ocupă de celelalte mese.

„Amândoi gătim. De obicei, Edi face micul dejun. Eu mă ocup de prânz sau de cină. Dar depinde când avem timp, pentru că suntem destul de aglomerați și se mai întâmplă să ne prindă prânzul în oraș”, am mai aflat de la tânăra artistă.

Cei doi își fac însă timp și pentru momentele lor de relaxare. Merg împreună la masaj și au bifat inclusiv spa-uri și retreat-uri în afara țării.

„Edi e mai adept al masajului decât mine, dar am mai mers. De câteva ori pe an mergem împreună. Am mai fost și în alte țări, la spa-uri, tot felul de retreat-uri de relaxare pentru cupluri. Ne place oricum să petrecem timp împreună, oriunde am pleca”, mai spune fiica lui Pavel Stratan pentru Click!.

Așadar, înainte de aniversarea din 6 octombrie, Cleopatra Stratan pare să aibă deja unul dintre cele mai importante „cadouri”: o familie unită, un tată cu care spune că are o relație sănătoasă și apropiată și un soț alături de care împarte atât scena, cât și lucrurile mărunte de acasă.