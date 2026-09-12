 Cum s-a transformat Cleopatra Stratan în 20 de ani. Pavel Stratan a publicat imagini emoționante cu fiica sa
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VideoCum s-a transformat Cleopatra Stratan în 20 de ani. Pavel Stratan a publicat imagini emoționante cu fiica sa

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Pavel Stratan a stârnit emoție în mediul online cu un videoclip din urmă cu mai mulți ani, în care apare alături de fiica sa, Cleopatra, pe vremea când aceasta era doar o fetiță. Artistul și fiica sa au rămas în memoria publicului încă de pe vremea copilăriei Cleopatrei, când micuța a impresionat prin talentul său și a devenit cunoscută la o vârstă fragedă.

Cleopatra și Pavel Stratan.
Cleopatra și Pavel Stratan. Foto: Instagram & Facebook

Cleopatra Stratan a debutat în lumea muzicii încă din copilărie, iar piesa „Ghiță” a transformat-o rapid într-unul dintre cei mai cunoscuți copii-artiști din România și Republica Moldova. De atunci, au trecut ani buni, însă imaginile cu Pavel și fiica sa din acea perioadă continuă să îi emoționeze pe cei care i-au urmărit încă de la început.

Videoclipul emoționant publicat de Pavel Stratan 

Recent, Pavel Stratan a publicat pe rețelele de socializare videoclipul în care trecutul și prezentul se întâlnesc. Imaginile din 2006, în care apare alături de micuța Cleopatra, sunt puse față în față cu cele din 2026, iar trecerea timpului devine evidentă.

Relația dintre Pavel Stratan și fiica sa a rămas una extrem de apropiată, iar artistul a fost, încă de la începutul carierei Cleopatrei, alături de aceasta. Imaginile de acum readuc în atenție legătura specială dintre cei doi și perioada care a rămas în amintirea unei întregi generații.

Cleopatra Stratan: „Întotdeauna m-au ajutat atunci când am avut nevoie”

Cleopatra Stratan, artista care s-a căsătorit cu Edward Sanda, unul dintre cei mai apreciați cântăreți din România, a vorbit deschis despre relația pe care o are cu părinții săi. Deși a devenit cunoscută încă din copilărie și a crescut în lumina reflectoarelor, artista spune că legătura cu Pavel și Rodica Stratan a rămas una apropiată.

Într-un interviu, Cleopatra Stratan a mărturisit că apelează la părinții săi ori de câte ori întâmpină o problemă sau ajunge într-un impas. Pentru ea, aceștia reprezintă primii oameni cărora le cere sfatul și al căror punct de vedere contează atunci când trebuie să ia o decizie.

„Vorbesc cu ei atunci când întâmpin o dificultate, nu știu ce să fac. Sunt situații când ajung într-un impas și ei sunt primii mei sfătuitori. Întotdeauna îi sun și îi întreb cum aș putea să procedez, cumva mă ajută să știu și părerea lor, punctul lor de vedere.

Poate, în situația respectivă, eu văd altfel. Întotdeauna m-au ajutat atunci când am avut nevoie și, cu siguranță, o s-o facă în continuare”, a mărturisit Cleopatra Stratan într-un interviu pentru revista viva.ro.

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