Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului „Îndrumătoarea”, de la Mânăstirea Pantocrator, adusă la o biserică din București

O icoană celebră, făcătoare de minuni a fost adusă la București. Biserica parohiei „Sfântul Ioan Moși” din Sectorul 2 al Capitalei sărbătorește hramul de toamnă, „Acoperământul Maicii Domnului” cu un pelerinaj rar. Credincioșii se pot închina în perioada 30 septembrie-5 octombrie la Icoana Maicii Domnului „Îndrumătoarea”, adusă de la Mănăstirea Pantocrator din localitatea Drăgănești-Vlașca, județul Teleorman.

Icoana Maicii Domnului „Îndrumătoarea” este făcătoare de minuni. Foto: ziarullumina.ro Foto: ziarullumina.ro

Icoana „Îndrumătoarea”, făcătoare de minuni

Această icoană poartă de fapt numele „Hodighitria”, din grecescul „hodigos”, care înseamnă „călăuză” sau „arătătoarea căii”, pentru că „Maica Domnului arată cu mâna spre Fiul ei, îndemnându-ne să-l urmăm” după cum explică reprezentanții Mânăstirii Pantocrator, „casa” acestei icoane rare.

Mânăstirea Pantocrator este una dintre cele mai mari din România. Foto: manastirea-pantocrator.ro Foto: manastirea-pantocrator.ro

Se spune că Maica Domnului ar fi călăuzit doi orbi care și-au recăpătat vederea. Icoana originală a fost pictată de Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, iar una dintre cele mai vechi copii este păstrată la Mănăstirea Xenofont din Muntele Athos.

Biserica „Sfântul Ioan Moși” are hramul „Acoperămânul Maicii Domnului”. Foto: crestinortodox.ro Foto: crestinortodox.ro

Ce trebuie să știți despre sărbătoarea bisericii „Sfântul Ioan Moși”

Evenimentele prilejuite de sărbătoarea hramului au început miercuri seară cu primirea icoanei. Joi, de ziua hramului, se va săvârși în biserică o slujbă specială, „Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie”, după care va urma o „masă frățească” pentru credincioși.

„Dacă timpul ne permite, icoana va fi așezată spre închinare în afara bisericii, în curtea interioară a bisericii. Dacă timpul va fi ploios și nu vom avea această posibilitate, cei care vor veni se vor închina în Sfânta Biserică. Programul va fi de dimineața și până seara, la ora 8:00”, a declarat părintele Alexandru Mortici, parohul bisericii „Sfântul Ioan Moși” pentru trinitas.tv.

Icoana Maicii Domnului va rămâne la Biserica Sfântul „Ioan Moși” până în seara zilei de luni, 5 octombrie. „Așteptăm pelerinii, credincioșii din București și cei din apropierea Bucureștiului, să se închine în fața acestei sfinte icoane și împreună să ne rugăm aici Domnului să ne ajute în nevoile și în rugăciunile noastre”, este apelul preotului Mortici.

Sărbătorirea hramului bisericii prevede în perioada 30 septembrie – 5 octombrie slujbe în fiecare zi, atât dimineața cât și seara. „Dimineața facem slujba Catistului Maicii Domnului, iar seara Paraclisul Maicii Domnului”, a explicat părintele. Pe 3 octombrie, începând cu ora 18:00, credincioșii sunt așteptați la o conferință religioasă cu tema „Familia astăzi, provocări și soluții”, susținută de părintele profesor Constantin Coman de la Facultatea de Teologie din București.

Povestea bisericii ”Sfântul Ioan Moși”

Acest lăcaș de cult este situat pe Calea Moșilor nr 257, aproape de Piața Bucur Obor. Potrivit inscripției așezată deasupra ușii de la intrarea în biserică, a fost construită în anul 1807, la inițiativa a doi credincioși, grădinarul Ioan și brutarul Ioan Jimblaru, ajutați de alți iubitori de Dumnezeu. Biserica „Sfântul Ioan Moși" avea inițial doar două hramuri:„Sfântul Ioan Botezătorul”, prăznuit în data de 7 ianuarie și „Sfântul Mare Mucenic Haralambie”, prăznuit în data de 10 februarie. Lăcașul de cult a primit în urmă cu patru ani, cu ocazia resfințirii și al treilea hram, lucru mai rar la o biserică: „Acoperământul Maicii Domnului”.