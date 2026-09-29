 La ce distanță față de gardul vecinului poți construi grătarul. Legea spune clar
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La ce distanță față de gardul vecinului poți construi grătarul. Legea spune clar

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La prima vedere, amenajarea unui grătar din cărămidă în curte pare a fi o lucrare banală, care nu are nevoie de prea multe formalități. În realitate, atunci când este vorba despre o construcție permanentă, indiferent care ar fi aceasta, apar anumite cerințe legale pe care trebuie să le avem în vedere.

Există unele detalii legale care trebuie respectate
Există unele detalii legale care trebuie respectate Foto: IStock

Un grătar din cărămidă poate părea a fi o investiție banală la prima vedere, dar chiar și o astfel de construcție minoră trebuie să respecte anumite cerințe legale. În general Codul Civil din țara noastră presupune o distanță minimă de 60 de centimetri față de gardul vecinului pentru astfel de construcții sau plantații. Această limită trebuie luată în calcul dacă nu există o distanță mai mare prevăzută în regulamentul de urbanism sau lege.

Astfel, limita de 60 de centimetri nu este una absolută, ci doar o regulă generală care, în anumite soluții, poate fi înlocuită de reguli urbanistice mult mai stricte.

Cerințele legale pe care proprietarii trebuie să le aibă în vedere

În Regulamentul General de Urbanism este menționat faptul că autorizarea unei construcții nu este permisă decât atunci când se respectă distanțele minime față de limitele laterale și posterioare ale parcelei. În plus, trebuie respectate și distanțele necesare intervenției în caz de incendiu.

Legea din țara noastră prevede și o diferență între un grătar mobil și unul construit. Practic, un grătar din cărămidă, fixat pe teren, nu este doar un simplu articol de mobilier. În realitate, înainte de a construi un grătar fix, este nevoie de obținerea unui certificat de urbanism.

Este nevoie de un certificat de urbanism

Practic, românii care doresc să construiască un astfel de grătar trebuie să obțină un certificat de urbanism și să afle precis în ce categorie este încadrată lucrarea.

În plus, utilizarea focului deschis la mai puțin de 40 de metri de locurile cu pericol de explozie sau, în anumite condiții, la mai puțin de 10 metri de materiale sau substanțe combustibile, nu este permisă, conform Antena 3 CNN.

Desigur, la fel de important este să știm că regulile diferă de la o localitate la alta și chiar și de la un cartier la altul.

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