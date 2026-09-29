Vara s-a terminat, vacanța continuă! Ce îi așteaptă pe români la Obzor

Pentru cei care iubesc marea, cel mai greu moment al vacanței rămâne plecarea. Mai încape o plimbare pe nisip, mai merge o cafea cu ochii la valuri, iar promisiunea este aproape întotdeauna aceeași: „La anul venim din nou”. La Obzor, pe litoralul bulgăresc, hotelierii încearcă să scurteze această așteptare.

La Obzor există și piscine cu ape încălzite Foto: Facebook

Pe lângă vacanțele de vară, stațiunea propune relaxare la SPA și, de acum, întâlniri de afaceri într-un nou centru de conferințe, inaugurat pe 26 septembrie. Pentru români, destinația capătă astfel încă un motiv de pus pe lista unei escapade la mare.

Obzor are dimensiunile unui oraș mic și o istorie care depășește cu mult vârsta hotelurilor sale. Geografic vorbind, este o localitate cu aproximativ 2.000 de locuitori, situată între Varna și Burgas, care a primit statutul de oraș la 9 septembrie 1984. Așadar, povestea trecerii de la sat la stațiune are un temei, însă ar fi nedrept să ne imaginăm că aici totul a început odată cu primele șezlonguri. Așezarea are rădăcini antice, iar numele Heliopolis, „Orașul Soarelui”, face parte din trecutul său. Și, odată ajuns acolo, realizezi perfect de ce întemeietorii localității din Bulgaria i-au spus așa.

Astăzi, diferența dintre micul oraș și marile resorturi din jurul lui spune ceva despre transformarea turistică a locului. Hotelurile de familie coexistă cu complexe de vacanță ample, iar plaja este principalul punct de atracție. Acum, în zona stațiunii sunt aproximativ zece kilometri de plajă. Este un peisaj care lasă loc pentru vacanțe diferite: cu familia, în doi sau cu prietenii.

Legătura cu România se vede și în cifrele comunicate de operatorii hotelieri. Potrivit datelor prezentate de HVD Hotels și relatate în februarie 2026 de Forbes România, aproximativ 70% dintre oaspeții grupului erau români. Procentul privește portofoliul HVD, nu întreaga stațiune Obzor, dar arată cât de important a devenit publicul românesc pentru această afacere hotelieră.

Pentru o familie, atracția unui sejur cu mesele și o parte dintre activități incluse este ușor de înțeles. Vacanța înseamnă și o pauză de la organizarea fiecărei zile: unde mâncăm, ce facem cu cei mici, cum împărțim timpul între plajă și distracție. La Obzor, Reina del Mar, resort de cinci stele, și Miramar, de patru stele, au oferte Ultra All Inclusive. Există însă și alte opțiuni: de exemplu, Alua Helios Bay, parte din portofoliul Hyatt Inclusive Collection, oferă tot un concept All Inclusive, piscine, activități pentru copii și o zonă de wellness. Alegerea ține de buget, de facilitățile dorite și de ceea ce include efectiv pachetul rezervat.

Dincolo de confortul resorturilor, merită păstrată măcar o zi pentru împrejurimi. O vacanță poate avea și momente care nu apar în programul de animație al hotelului: o plimbare fără grabă, o oprire într-un loc cu istorie sau descoperirea unei alte plaje.

Parcul central din Obzor are multe locuri instagramabile Foto: Facebook

Și orașele din jur sunt încărcate de istorie

Chiar în Obzor se pot vedea fragmente ale templului roman dedicat lui Jupiter, expuse în parcul din centrul stațiunii. Orașul are și o colecție muzeală de istorie și etnografie, o posibilitate de a cunoaște locul dincolo de fațadele hotelurilor.

Pentru cei atrași de natură, zona Irakli oferă o altă perspectivă asupra litoralului. Este situată la aproximativ nouă kilometri de Obzor are o plajă de peste trei kilometri, în vecinătatea unei arii protejate pentru habitatele de coastă, plantele rare și păsările sale. Aici, interesul unei ieșiri stă tocmai în apropierea de natură, care trebuie păstrată cu aceeași grijă cu care ne dorim să o găsim.

O excursie poate duce, de asemenea, și la străvechiul Nessebar. Orașul vechi, înscris în Patrimoniul Mondial UNESCO din 1983, adună pe o peninsulă stâncoasă urme ale unei istorii de peste trei milenii. Bisericile medievale, vestigiile antice și casele cu elemente din lemn oferă suficiente motive pentru câteva ore petrecute la pas și încărcate de emoția retrăirii, parcă, a trecutului. Pentru o familie cu copii, poate fi și ocazia de a transforma o zi de vacanță într-o poveste despre oameni care au trăit la aceeași mare cu mult înaintea noastră.

La sfârșit de septembrie, o escapadă pe litoral cere însă un alt fel de plan. Zilele potrivite pentru plajă depind de vreme, iar o piscină interioară sau un SPA pot conta mai mult decât în mijlocul verii. Marea rămâne acolo pentru plimbări și priveliște, chiar și atunci când costumul de baie este folosit în interior.

La Reina del Mar, oferta de wellness include o piscină interioară încălzită, saune, baie de aburi, hammam și spații de relaxare. Centrul anunță și posibilitatea accesului pentru persoane care nu sunt cazate în resort, prin pachete de o zi, în limita disponibilității.

Noul Centru de Conferințe de la Reina del Mar poate găzdui peste 1.000 de persoane simultan Foto: Reina del Mar

Cel mai mare Centru de Conferințe de pe litoralul bulgăresc, la doar 300 de kilometri de București

În această încercare de a da litoralului o viață și dincolo de lunile de vară se înscrie noul Centru de Conferințe Reina del Mar. Inaugurat oficial pe 26 septembrie 2026, acesta se află într-o clădire de sine stătătoare, în fața resortului și este cel mai mare centru de conferințe independent de pe litoralul bulgăresc al Mării Negre, cu două săli principale. Nova dispune de peste 650 de locuri, iar Aria, aflată la etaj, are 770 de metri pătrați și poate primi peste 450 de persoane.

Centrul de Conferințe se află la doar 300 de kilometri de București Foto: Reina del Mar

Pentru companiile românești, propunerea este una practică: participanții la un eveniment pot avea în aceeași destinație cazarea, mesele, sălile de lucru și activitățile de după program. O conferință de câteva zile poate include astfel și timpul petrecut împreună în afara prezentărilor. Și totul, la doar câteva ore de mers cu mașina de casă.

„Am construit HVD Reina del Mar ca pe o destinație în sine, iar noul centru de conferințe duce această idee mai departe. Ne dorim ca o întâlnire de business să poată deveni o experiență completă: cu infrastructură tehnică serioasă, servicii atent coordonate și timp petrecut împreună dincolo de agenda conferinței. Pentru noi, această investiție este un pas firesc în dezvoltarea HVD Hotels și în relația cu piața din România, care ne-a acordat încredere de-a lungul anilor”, a declarat Julieta Hristova, CEO HVD Hotels, cu ocazia inaugurării.

Centrul de Conferințe a fost inaugurat la finalul lunii septembrie 2026 Foto: Reina del Mar

Rămâne de văzut cât de mult va reuși noua investiție să prelungească sezonul și să atragă evenimente. Pentru Obzor, ea arată însă o direcție de dezvoltare: alături de familiile venite în concediu, stațiunea caută să primească și oameni care călătoresc pentru muncă, dar vor să găsească la capătul zilei ceva din tihna unei vacanțe. Practic, se îmbină utilul cu plăcutul, ceea ce este visul oricăruia dintre noi.

Iar pentru turistul care nu are nicio conferință în agendă, motivele de a veni rămân simple: plaja, o ieșire în împrejurimi, câteva ore de relaxare și timpul petrecut cu cei apropiați. Până la urmă, dorul de mare nu ține cont de ultima filă de august din calendar.