Alertă aeriană în nordul județului Tulcea! Avioane F-18 au fost ridicate de urgență, iar populația a primit mesaje RO-Alert

O nouă alertă aeriană a fost declanșată în nordul județului Tulcea, în noaptea de luni spre marți, după ce radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat o posibilă țintă aeriană în apropierea localității Isaccea, la granița cu Ucraina. Autoritățile au emis mesaje RO-Alert pentru locuitori, iar două aeronave F-18 spaniole au decolat pentru a monitoriza situația. Alerta a fost ridicată după aproximativ 20 de minute, fără să fie raportate pătrunderi în spațiul aerian național.

Țintă aeriană suspectă, detectată în nordul județului Tulcea Foto: arhiva Click!

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, incidentul a avut loc în noaptea de 28 spre 29 septembrie, când sistemele radar au identificat o țintă aeriană în apropierea frontierei fluviale cu Ucraina, la nord de localitatea Isaccea.

„În noaptea de 28 spre 29 septembrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană ce evolua la nord de Isaccea, în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina. Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită, au decolat pentru monitorizarea situației”, a transmis MApN într-un comunicat.

Mesaje RO-Alert pentru locuitorii din Tulcea. Când a fost ridicată alerta

După detectarea țintei, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, care a declanșat procedurile de avertizare a populației.

La ora 01.51, locuitorii din nordul județului Tulcea au primit un mesaj RO-Alert, prin care au fost informați cu privire la potențialul risc aerian. Alerta a fost ridicată la ora 02.10. Reprezentanții Ministerului Apărării Naționale au precizat că incidentul nu a implicat încălcarea spațiului aerian al României.

„Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național”, a precizat Ministerul Apărării Naționale.

Conform instituției, situația a fost supravegheată permanent, iar măsurile adoptate au respectat procedurile standard de reacție în cazul incidentelor aeriene produse în apropierea frontierei.

Noi alerte aeriene în nordul județului Tulcea

Incidentul din noaptea de luni spre marți vine după alte două situații similare înregistrate recent în apropierea graniței cu Ucraina.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, o altă țintă aeriană a pătruns în spațiul aerian național, în apropierea localității Chilia Veche, din județul Tulcea. Atunci, sistemele radar ale Ministerului Apărării Naționale au detectat ținta în proximitatea frontierei fluviale, iar autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert pentru populația din nordul județului, potrivit adevărul.ro.

De asemenea, în noaptea de 25 spre 26 septembrie, locuitorii din aceeași zonă au fost avertizați prin RO-Alert, după ce radarele MApN au identificat o țintă aeriană în apropierea localității Vâlkove, pe teritoriul Ucrainei, în vecinătatea graniței cu România.