Insula unde locuitorii nu își încuie casele sau mașinile. Care este motivul surprinzător

Una dintre cele mai nordice așezări din întreaga lume, este capitala arhipelagului Svalbard, un oraș minier de cărbune cu o populație cuprinsă între aproximativ 2.000 și 3.000 de locuitori, potrivit Express.co.

Cunoscută pentru peisajul său arctic uluitor, pentru amplasarea sa izolată și pentru multitudinea de animale sălbatice, de la vulpi arctice la reni, această zonă reprezintă ultima fâșie de civilizație înainte de Polul Nord.

Însă în Longyearbyen, centrul administrativ al arhipelagului arctic norvegian, locuitorii, puțini la număr, nu își încui de obicei nici casele , nici mașinile, nici ziua, nici noaptea.

Motivul neașteptat pentru care locuitorii își țin casele deschise

Locuitorii din Svalbard ar fi nevoiți să se refugieze în grabă într-o casă sau într-o mașină pentru a scăpa de ursul polar sălbatic. De fapt, numărul urșilor polari îl depășește pe cel al oamenilor în această zonă.

Site-ul de turism Kandoo Adventures afirmă: „Interesant este că locuitorii din Svalbard nu își încuie ușile, pentru că în cazul în care un urs polar înfometat ar rătăci prin oraș, oricine se află afară are șansa de a se refugia. E înfricoșător.”

Cu toate acestea, această tradiție a început să se schimbe în ultimii ani, datorită frecvenței cu care navele de croazieră aduc 7.000 de turiști odată.

Potrivit Responsible Travel, din păcate, mulți turiști au profitat de acest obicei pentru a intra fără permisiune în casele localnicilor și a se holba la ele, tratând frumosul oraș ca pe un fel de muzeu viu. „Când o navă de croazieră uriașă acostează în Longyearbyen, mulți locuitori își încuie ușile. Acest lucru contravine normelor, întrucât recomandările de siguranță prevăd ca ușile caselor și ale mașinilor să rămână descuiate, astfel încât oamenii să aibă unde să se refugieze în cazul în care un urs polar ar rătăci pe strada principală”.

Avertisment pentru turiști

Locul este atât de periculos încât toate excursiile de grup către Spitsbergen, în Svalbard, sunt însoțite de ghizi înarmați pentru a asigura protecția împotriva atacurilor urșilor polari.

Turiștii care se îndreaptă spre această destinație ar trebui să țină cont și de un alt avertisment: să nu mănânce carne de balenă.

Norvegia rămâne una dintre singurele țări din lume care încalcă interdicția privind vânătoarea comercială de balene. Până la 1.000 de balene minke sunt vânate și ucise în fiecare an, iar carnea lor este servită în Svalbard.

Responsible Travel adaugă: „Nu recomandăm consumul acesteia, deoarece reprezintă o amenințare directă pentru speciile de balene”.