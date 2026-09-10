Scandal într-o localitate din România. Localnicii s-au strâns la primărie și cer ca un copil de 13 ani să plece din sat. Care este motivul

Miercuri după-amiază, mai mulți localnici din comuna Câineni, județul Vâlcea, au protestat în fața primăriei. Motivul pentru care oamenii au ieșit în stradă a fost lipsa unei soluții din partea autorităților în cazul unui adolescent în vârstă de 13 ani, acuzat de mai multe fapte grave.

Faptele tânărului au ajuns în atenția Poliției Foto: Facebook

Localnicii din comuna Câineni au protestat în fața primăriei, nemulțumiți de lipsa de soluții în cazul unui adolescent acuzat de mai multe fapte grave, printre care viol și mai multe tentative de viol. Protestatarii au spus că situația este cunoscută de mai mulți ani, iar în ciuda faptului că tânărul a început să se confrunte din ce în ce mai violent de-a lungul timpului, el rămâne liber în comunitate.

„De doi, trei ani de zile creează probleme. Violuri și tentative de viol, în special asupra unor femei de peste 65 de ani. Le urmărea și profita de ele. Actul în sine nu știu dacă s-a și întâmplat. Sunt vreo patru-cinci femei pe care le-ar fi agresat. În cazul uneia dintre ele chiar este confirmat, cu cercetare, violul, dar cine știe câte or mai fi în această situație și care nu au spus de rușine”, a declarat Ion Nicolae, primarul comunei, potrivit Agerpres.

Localnicii au protestat în fața primăriei

În decursul acestor ani, reprezentanții primăriei au vizitat de mai multe ori familia minorului din satul Greblești, dar nu au putut lua nicio măsură împotriva lui.

„Copilul provine dintr-o familie dezbinată. Tatăl lui are un comportament foarte urât. De fiecare dată când am fost acolo cu cei de la asistență socială, cu poliția, cu cei de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC), ne-a adresat injurii - că are cineva ceva cu copilul lui, că vrem să-i luăm copilul de lângă el”, a mai spus primarul, care a precizat și faptul că autoritățile s-au autosesizat de fiecare dată când faptele sale au fost raportate.

Potrivit edilului, soluția oferită de DGASPC a fost ca adolescentul să fie monitorizat.

„Eu întreb însă: în aceste cazuri oare nu se poate merge mai departe și statul să-și facă treaba, să-i decadă din drepturile părintești pe părinți și copilului să i se facă o expertiză de sănătate mintală? Comunitatea din satul Greblești este una de oameni normali, care nu obișnuiau să stea cu ușile și ferestrele închise”, a mai spus primarul, care a precizat că întreaga comunitate este panicată din cauza copilului.

Motivul pentru care tânărul nu poate răspunde penal

De asemenea, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Vâlcea a precizat faptul că există mai multe sesizări pe numele tânărului, iar cea mai recentă vine chiar din august 2026. Însă, cum tânărul nu a împlinit 14 ani, el nu poate fi tras la răspundere penal.

„Din perspectiva Poliției, în toate situațiile înregistrate au fost efectuate activitățile și demersurile prevăzute de cadrul legal. Totodată, în urma activităților desfășurate, minorul a fost internat în mod nevoluntar într-o unitate medicală de specialitate, unde a rămas pentru o perioadă de cinci zile, ulterior fiind externat și preluat de către mama sa”, a spus purtătorul de cuvânt al IPJ Vâlcea, Eduard Văduva.