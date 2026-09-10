 Circulație dată peste cap la metrou. O femeie ar fi încercat să-și ia viața în stația Ștefan cel Mare
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Circulație dată peste cap la metrou. O femeie ar fi încercat să-și ia viața în stația Ștefan cel Mare

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Circulația trenurilor a fost reorganizată iar în mai multe stații de metrou este acum aglomerație după ce o tragedie s-a produs chiar în cursul dimineții de joi. O femeie de aproximativ 24 de ani a încercat să se sinucidă aruncându-se în fața metroului, în stația Ștefan cel Mare.

Circulația trenurilor a fost dată peste cap
Circulația trenurilor a fost dată peste cap Foto: Arhivă

Autoritățile au intervenit de urgență după ce o femeie de aproximativ 24 de ani a încercat să se sinucidă în stația de metrou Ștefan cel Mare. Victima a fost extrasă de sub metrou în stare de inconștiență, iar, potrivit ISU, a suferit multiple traumatisme.

La fața locului acționează două echipaje SMURD, fiind vorba despre Detașamentul Special de Salvatori și o autospecială de stingere. Metrorex a comunicat faptul că circulația trenurilor de metrou a fost reluată în condiții normale începând cu ora 08:44.

Circulația metrourilor a fost reluată în condiții normale

Incidentul a avut loc în jurul orei 08:15, pe firul 2 din stația de metrou Ștefan cel Mare. În urma tentativei de suicid, circulația trenurilor de metrou a fost reorganizată iar pasagerii au fost nevoiți să coboare la cele mai apropiate stații.

Deja a fost inițiată o anchetă și autoritățile urmează să stabilească precis cum s-a produs incidentul și dacă chiar a fost vorba despre o tentativă de suicid.

A fost demarată o anchetă

„Conform procedurilor interne, organele abilitate, împreună cu Metrorex vor deschide o anchetă pentru a se stabili împrejurările în care s-a produs evenimentul. Călătorii sunt informaţi prin sistemul de sonorizare din staţii şi trenuri”, a comunicat Metrorex, potrivit informațiilor de la adevarul.ro.

În urma primelor verificări, autoritățile au aflat că femeia ar fi coborât în calea de rulare a trenului, moment în care a fost lovită de metroul care intra atunci în stație. Brigada de Poliție pentru Transportul Public - Serviciul Poliție Metrou face acum cercetări amănunțite pentru a stabili cauzele acestui incident și dacă chiar a fost vorba despre o tentativă de suicid.

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