 Cum au reacționat Harry și Meghan după scrisoarea dură a Regelui Charles. Ce se întâmplă după revenirea în Marea Britanie
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Cum au reacționat Harry și Meghan după scrisoarea dură a Regelui Charles. Ce se întâmplă după revenirea în Marea Britanie

#Casa Regală a Marii Britanii
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Regele Charles a publicat o scrisoare dură, prin care informează publicul britanic despre faptul că fiul și nora sa, Harry și Meghan, continuă să fie simpli cetățeni privați, în ciuda revenirii în Marea Britanie. După ce conținutul scrisorii a devenit public, cei doi au fost surprinși de decizia regelui.

Harry și Meghan au revenit în Marea Britanie
Harry și Meghan au revenit în Marea Britanie Foto: Profimedia

Reprezentantul celor doi a comunicat faptul că Harry și Meghan „au fost puțin surprinși” și că nu știau că o astfel de scrisoare urma să fie publicată. Textul a fost transmis prin intermediul Lordului Chamberlain. Potrivit elle.com, scopul acestei scrisori a fost de a clarifica poziția regelui în privința lui Harry și Meghan, care au revenit recent în Anglia.

Practic, statutul legal al celor doi nu a suferit nicio modificare și nu își vor relua titlurile sau îndatoririle regale. Harry și Meghan nu au mai fost membri activi ai Familiei Regale încă din anul 2020.

Statutul legal al lui Harry și Meghan nu s-a modificat

Reprezentantul cuplului a explicat faptul că Harry și Meghan nu contestă conținutul scrisorii, ci doar au fost surprinși de timpul extrem de scurt pe care l-au avut la dispoziție înainte ca textul să fie făcut public.

Potrivit presei britanice, cei doi ar fi primit documentul în jurul orei locale 13:59. Peste aproximativ 20 de minute, reprezentanții cuplului ar fi revenit cu întrebări și ar fi solicitat unele clarificări. Cum Harry se afla într-o întâlnire în acel moment, nu a aflat despre scrisoare decât la ora 15:09. Iar, peste numai câteva minute, cuplul a aflat că aceasta deja fusese publicată.

Harry și Meghan au fost surprinși de scrisoare

Aceste detalii ar fi condus și la aparenta contradicție între versiunea Palatului Buckingham și cea a lui Harry și Meghan. Sursele regale au explicat că cei doi au fost informați despre conținutul scrisorii înainte ca aceasta să fie publicată. În același timp, reprezentanții lui Harry și Meghan au spus că nu au avut timp suficient pentru a comunica informațiile celor doi înainte ca acestea să apară în presă.

Practic, scrisoarea Regelui Charles confirmă faptul că statutul legal al lui Harry și Meghan nu s-a schimbat și cei doi rămân, practic, cetățeni privați.

„Activitatea caritabilă a Ducelui și Ducesei este o chestiune personală pentru amândoi și este desfășurată în calitatea lor privată. Pe scurt, statutul lor este similar celui al unor cetățeni privați cu interese comerciale și caritabile”, mai este scris în text.

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