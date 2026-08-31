 În America, socializau doar cu oameni de care se puteau folosi. Cum vor proceda Harry și Meghan în Marea Britanie?
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În America, socializau doar cu oameni de care se puteau folosi. Cum vor proceda Harry și Meghan în Marea Britanie?

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Întoarcerea Ducilor de Sussex în Marea Britanie este pe cât de surprinzătoare, pe atât de controversată. Reputația lor proastă îi va însoți și în țara natală a Prințului?

Harry și Meghan, profimedia 1100544965 jpg
Foto: zz/NDZ/STAR MAX/IPx

Prințul Harry și Meghan Markle au revenit în Marea Britanie după șase ani petrecuți în Montecito, California, iar mutarea readuce în prim-plan întrebarea care îi urmărește încă din 2020: vor reuși soții Sussex să-și refacă relațiile cu Familia Regală și să-și facă noi prieteni în țara lui natală?

Potrivit unor foști vecini din Montecito, cuplul nu s-a integrat niciodată cu adevărat în comunitatea locală. O doamnă a povestit că a încercat să-i întâmpine cu o sticlă de vin, atunci când se mutaseră în cartierul ei, însă darul i-a fost returnat nedeschis chiar a doua zi.

Alți vecini susțin că Harry și Meghan preferau să socializeze doar cu persoane foarte influente, miliardari sau celebrități, fiind adesea acuzați că și-au ales cercul de prieteni din interes și nu dintr-o apropiere sinceră.

În ciuda acestor relatări, familia nu a renunțat complet la viața din Statele Unite. Vila din Montecito rămâne în proprietatea lor și va continua să fie „sediul central” al Sussex-ilor, chiar dacă noul capitol din viața lor se va desfășura în Marea Britanie.

Revenirea lor vine într-un moment delicat pentru Casa Regală. Relațiile dintre Harry și Palatul Buckingham au fost tensionate după interviurile și declarațiile critice făcute de Duce și Ducesă, însă, în ultimele luni, Prințul Harry a avut mai multe întâlniri cu Regele Charles, aflat sub tratament pentru cancer. De asemenea, Meghan și copiii l-au însoțit într-o vizită de familie, semn că dialogul nu este complet întrerupt.

Rămâne de văzut dacă familia Sussex va reuși să lege prietenii bazate pe încredere și apropiere în Marea Britanie sau dacă imaginea lor controversată va continua să influențeze felul în care sunt primiți atât de public, cât și de vechii cunoscuți.

foto - Profimedia

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