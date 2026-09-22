 Singurul suc pe care ar trebui să încetezi să-l bei după 40 de ani
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Singurul suc pe care ar trebui să încetezi să-l bei după 40 de ani

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Pentru mulți oameni, sucul de fructe este o parte firească a rutinei de dimineață. Grapefruitul, în special, are reputația unui aliment sănătos: este acrișor, revigorant și bogat în vitamina C. Totuși, odată cu înaintarea în vârstă - în special după 40 de ani, când tot mai mulți adulți încep tratamente pentru colesterol, tensiune arterială, ritm cardiac sau alte afecțiuni cronice - acest suc aparent inofensiv merită o atenție suplimentară.

Sucul pe care ar trebui să-l eviți după 40 de ani
Sucul pe care ar trebui să-l eviți după 40 de ani Foto: Shutterstock

Riscul consumării acestui suc

Problema nu este că sucul de grapefruit ar fi „nesănătos”. Riscul real apare din modul în care poate modifica acțiunea anumitor medicamente în organism.

În unele situații, grapefruitul poate crește cantitatea de medicament absorbită în sânge, amplificând efectele și reacțiile adverse. În altele, poate reduce absorbția, făcând tratamentul mai puțin eficient, potrivit Black Doctor.

Asta nu înseamnă că toți cei trecuți de 40 trebuie să renunțe la sucul de grapefruit. Dar dacă iei medicamente - fie prescrise, fie fără rețetă - este important să întrebi un farmacist sau un medic dacă acest suc este compatibil cu tratamentul tău.

De ce poate grapefruitul afecta medicamentele

În intestinul subțire există o enzimă numită CYP3A4, responsabilă de descompunerea multor medicamente înainte ca acestea să ajungă în circulația sanguină. Grapefruitul conține compuși naturali numiți furanocumarine, care pot bloca această enzimă.

Când CYP3A4 este inhibată, organismul poate absorbi o cantitate mai mare din medicamentul respectiv - ca și cum ai fi luat o doză mai mare decât cea prescrisă. Acest lucru poate duce la reacții adverse puternice sau, în cazuri rare, la toxicitate.

Grapefruitul poate influența și proteinele care transportă medicamentele în celule. Dacă aceste proteine sunt perturbate, unele medicamente pot fi absorbite în cantitate mai mică, reducând eficacitatea tratamentului.

Din acest motiv, FDA cere ca anumite medicamente să includă avertismente privind consumul de grapefruit.

Avertismentul devine mai relevant după 40 de ani

Grapefruitul nu își schimbă comportamentul în organism odată cu înaintarea în vârstă, însă ceea ce se schimbă este frecvența cu care adulții încep să ia medicamente. După 40 de ani, tot mai multe persoane urmează tratamente pentru colesterol crescut, hipertensiune, anxietate, tulburări de somn, aritmii sau diverse afecțiuni digestive și autoimune.

În multe cazuri, aceste tratamente se suprapun, iar administrarea simultană a mai multor medicamente crește riscul de interacțiuni aliment–medicament.

În plus, ficatul și rinichii - organele responsabile de metabolizarea și eliminarea medicamentelor - își pot modifica treptat eficiența odată cu înaintarea în vârstă, ceea ce face gestionarea tratamentelor și mai delicată.

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