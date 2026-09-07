 Ce se întâmplă în organism atunci când consumi suc de sflecă zilnic. Efectele observate de specialiști
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Prevenție și tratamentRemedii naturisteMedicii răspundViața sexualăSpecialiștiCe te doare?WellnessFamiliePsiho
scroll right

Ce se întâmplă în organism atunci când consumi suc de sflecă zilnic. Efectele observate de specialiști

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Deja știm cu toții cât de sănătoasă este sfecla pentru buna funcționare a organismului nostru. Iar, pentru a se asigura că reușesc să consume suficient de des sfeclă, mulți oameni apelează la sucul făcut din această legumă delicioasă.

Sucul de sfeclă poate fi foarte sănătos
Sucul de sfeclă poate fi foarte sănătos Foto: Arhivă

Atunci când căutăm metode de a ne ține sub control tensiunea arterială într-un mod natural, un sfat comun pe care îl vom primi este să adoptăm un stil de viață cât mai activ și mai sănătos.

„Experții sunt de acord că ceea ce mănânci, cât de des faci mișcare și cât de bine gestionezi stresul pot influența toate valorile pe care le înregistrezi”, spune medicul Jamie Lee McIntyre, potrivit EatingWell. Iar sucul de sfeclă este recomandat adesea datorită efectelor benefice pe care le poate avea asupra tensiunii.

Sucul de sfeclă poate fi foarte bun pentru organism

Potrivit experților, motivul pentru care acest suc este atât de util pentru sănătatea cardiovasculară se datorează unui anumit compus care ajută vasele de sânge să se relaxeze.

„Nitrații alimentari pe care îi conține sunt transformați în oxid nitric, care relaxează și dilată vasele de sânge și îmbunătățește circulația sanguină”, spune nutriționista Johannah Katz.

Există unele studii care confirmă efectele benefice ale acestui suc, însă au existat și situații în care experții nu au constatat niciun impact asupra tensiunii arteriale.

Sucul poate avea proprietăți antioxidante și antiinflamatoare

Chiar și pigmenții care oferă culoarea intensă a acestei legume pot fi benefici pentru organism. Sfecla își capătă culoarea roșie intensă de la pigmenți numiți betalaini, iar sucul de sfeclă furnizează, în plus, și alți polifenoli. Acești compuși au proprietăți antioxidante și antiinflamatoare, care pot contribui, în timp, la menținerea unei funcționări sănătoase a vaselor de sânge.

Unele studii sugerează chiar și faptul că sucul de sfeclă, atunci când este consumat în mod regulat, poate ajuta organismul să reziste mai ușor în fața activității fizice intense. Mai exact, consumul de suc de sfeclă este asociat cu mici îmbunătățiri ale unor indicatori precum rezistența aerobă și timpul până la epuizare. Cu toate acestea, efectele sunt modeste și diferă de la o persoană la alta.

4 SEPTEMBRIE dr Andrei Haidar microbiomul jpeg
„Tratamentul corect al disbiozei este schimbarea alimentaţiei şi a stilului de viaţă.” Cum influenţează microbiomul întregul organism adevarul.ro

Ghid de cumpărături

FotoJet (33) jpg
Brigitte Pastramă, atac la adresa Ioanei Simion, în scandalul cu Ilie Năstase: „Cât de fățarnică poți fi, ca femeie?” Vedete românești
Profa de română jpg
A venit la școală ca pe covorul roșu. Cum s-a îmbrăcat o profesoară de română la deschiderea anului școlar Național
image
Prezentatoarea TV Sarah Khalifa, condamnată la moarte în Egipt. Ce acuzații i se aduc adevarul.ro
image
De pe scena festivalurilor, la Medicină. Povestea Dariei, tânăra care nu vrea să aleagă între cele două pasiuni adevarul.ro

Parteneri

image
Marian Copilu, transfer de la Real Madrid la CFR Cluj la 23:57! E campion european cu Spania. Update exclusiv www.fanatik.ro
image
Orașul din România unde s-au înregistrat 0 grade, în timp ce în restul țării toamna pare că nici n-a venit observatornews.ro
image
Un avion cu 234 de pasageri la bord a transmis codul 7700 deasupra Atlanticului www.antena3.ro
image
Pro TV „ÎNCHIDE” o televiziune din România! Postul TV „pârât” a pierdut procesul! www.gandul.ro
image
Ilie Năstase ar fi fost implicat într-un incident conjugal. Autoritățile au deschis o anchetă www.wowbiz.ro
image
Frații Șerban și Vlad Huidu sunt îndoliați. Tatăl lor s-a stins din viață: „Te iubesc! Îmi vei lipsi enorm!” www.kanald.ro
image
VIDEO Cresc prețurile la alimente și energie. Presiune tot mai mare pe bugetele românilor www.stirilekanald.ro
image
Marius a fost arestat cu două săptămâni înainte de nuntă! Poliția îl acuză de crimă: otravă! as.ro
image
Hidroelectrica majorează prețul energiei de la 1 octombrie. Cât vor plăti în plus românii la factura de electricitate playtech.ro
image
PAOK a contactat Universitatea Craiova! Subiectul discuției: transferul lui Ștefan Baiaram www.fanatik.ro
image
Ținuta BIZARĂ purtată de o profesoară de limba română în prima zi de școală. Imaginile s-au viralizat! www.cancan.ro
image
Doamne, câtă durere! Cum a apărut mama Victoriei la înmormântare! Ce ținea femeia strâns în mână, toți cei prezenți au împietrit când au văzut-o! Și nu e tot! Ce scrie pe crucea fiicei fostului senator Cazimir Ionescu, ÎN AFARĂ DE NUME, are o semnificație zguduitoare www.viva.ro
image
Wow, asta da surpriză!! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată! Vine bebe nr. 5! Uite cât de frumos a anunțat! www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Irina, Georgina și Nicola, divele incontestabile ale sfârșitului de săptămână la Festivalul de Film de la Veneția okmagazine.ro
image
Familia regală britanică se pregătește de înmormântare, iar momentul este cât se poate de delicat okmagazine.ro
image
#Istoria Chinei
Prima dovadă a unei crude pedepse din China medievală, descoperită de arheologi historia.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
Cum erau capturate și transportate animalele exotice pentru spectacolele din Roma antică historia.ro
shutterstock 2290054637 jpg
Care sunt posibilele semne de avertizare ale cancerului de prostată Prevenție și tratament
shutterstock 2583757917 (2) jpg
Aceste 5 schimbări ale obiceiurilor alimentare ar putea fi, de fapt, semne ale demenței Specialiști
Deschidere an scolar INQUAM PHOTOS jpg
Cadoul pentru profesor: gest simbolic sau obligație pentru părinți? Specialiști
bebelus jpg
Un bebeluș de doar câteva zile a fost diagnosticat cu o tumoră cerebrală. Medicii au observat o infecție la o unghie „ca un grăunte de nisip” Sănătate!
sanatatea inimii jpg
Top 5 alimente care fac rău inimii. Experții recomandă să le consumi cât mai rar Sănătate!
saltea jpg
De ce trebuie să rotești salteaua. Beneficiile din spatele unui gest aparent banal Sănătate!
image png
Greșeala pe care o fac cei mai mulți când fac curățenie. Zonele din casă pe care le ignorăm complet Sănătate!
somn dormit adobestock jpg
8 alimente și băuturi care îți pot strica somnul. Ce să eviți înainte de culcare Sănătate!
image
Îi vedem râzând în „Las Fierbinți”, dar viața i-a lovit crunt. Actorii de la PRO TV au trăit tragedii peste care cu greu și-au revenit actualitate.net
image
Fiica Oanei Roman, schimbată complet la 12 ani. Isabela a slăbit 8 kilograme după luni întregi de monitorizare. Ultima apariție a surprins-o chiar și pe mama ei: „Fata mea e mare” actualitate.net