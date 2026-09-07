Ce se întâmplă în organism atunci când consumi suc de sflecă zilnic. Efectele observate de specialiști

Deja știm cu toții cât de sănătoasă este sfecla pentru buna funcționare a organismului nostru. Iar, pentru a se asigura că reușesc să consume suficient de des sfeclă, mulți oameni apelează la sucul făcut din această legumă delicioasă.

Sucul de sfeclă poate fi foarte sănătos Foto: Arhivă

Atunci când căutăm metode de a ne ține sub control tensiunea arterială într-un mod natural, un sfat comun pe care îl vom primi este să adoptăm un stil de viață cât mai activ și mai sănătos.

„Experții sunt de acord că ceea ce mănânci, cât de des faci mișcare și cât de bine gestionezi stresul pot influența toate valorile pe care le înregistrezi”, spune medicul Jamie Lee McIntyre, potrivit EatingWell. Iar sucul de sfeclă este recomandat adesea datorită efectelor benefice pe care le poate avea asupra tensiunii.

Sucul de sfeclă poate fi foarte bun pentru organism

Potrivit experților, motivul pentru care acest suc este atât de util pentru sănătatea cardiovasculară se datorează unui anumit compus care ajută vasele de sânge să se relaxeze.

„Nitrații alimentari pe care îi conține sunt transformați în oxid nitric, care relaxează și dilată vasele de sânge și îmbunătățește circulația sanguină”, spune nutriționista Johannah Katz.

Există unele studii care confirmă efectele benefice ale acestui suc, însă au existat și situații în care experții nu au constatat niciun impact asupra tensiunii arteriale.

Sucul poate avea proprietăți antioxidante și antiinflamatoare

Chiar și pigmenții care oferă culoarea intensă a acestei legume pot fi benefici pentru organism. Sfecla își capătă culoarea roșie intensă de la pigmenți numiți betalaini, iar sucul de sfeclă furnizează, în plus, și alți polifenoli. Acești compuși au proprietăți antioxidante și antiinflamatoare, care pot contribui, în timp, la menținerea unei funcționări sănătoase a vaselor de sânge.

Unele studii sugerează chiar și faptul că sucul de sfeclă, atunci când este consumat în mod regulat, poate ajuta organismul să reziste mai ușor în fața activității fizice intense. Mai exact, consumul de suc de sfeclă este asociat cu mici îmbunătățiri ale unor indicatori precum rezistența aerobă și timpul până la epuizare. Cu toate acestea, efectele sunt modeste și diferă de la o persoană la alta.