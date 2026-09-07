 Țara în care ai cele mai mari șanse să fii în siguranță în cazul unui dezastru. Ce spun experții
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Țara în care ai cele mai mari șanse să fii în siguranță în cazul unui dezastru. Ce spun experții

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Există nenumărate amenințări care pot afecta societatea umană, de la schimbări climatice și războaie și până la epidemii și riscul impactului cu un asteroid. Însă, deși nu există niciun loc care să ne ofere siguranță completă în fața oricărui fel de amenințare, experții spun că există o țară anume care poate fi mult mai sigură în timpul situațiilor de criză.

Australia poate fi o țară foarte sigură
Australia poate fi o țară foarte sigură Foto: Arhivă

Există nenumărate tipuri de amenințări care pot afecta civilizația modernă, iar mulți oameni se întreabă dacă există un loc anume unde pot fi în siguranță indiferent de ce s-ar petrece în restul globului. Iar, potrivit unui studiu publicat în revista Global Challenges, o țară surprinzător de sigură este Australia.

Desigur, acest lucru nu înseamnă că ea este un refugiu perfect. Însă, în cazul în care un dezastru global ar afecta civilizația umană, Australia are unele avantaje care o pot ajuta să treacă peste diferite provocări catastrofale.

Australia poate fi cea mai sigură țară în cazul unei catastrofe globale

Pentru a ajunge la această concluzie, experții au analizat sute de studii și rapoarte despre diversele riscuri care ar putea afecta simultan mai multe regiuni de pe glob. În final, aceste amenințări au fost clasificate în trei categorii.

Prima categorie include evenimente care pot reduce brusc cantitatea de lumină solară care ajunge pe Pământ. Este vorba despre erupții vulcanice sau o iarnă nucleară. A doua categorie include prăbușirea infrastructurii esențiale, iar a treia vizează riscuri biologice precum epidemiile, conform Science Alert.

Ce alte țări sunt considerate a fi sigure

Pentru a stabili care țară este cea mai sigură, experții au analizat poziția geografică, industria, producția internă de alimente și, printre altele, resursele energetice. Iar Australia se clasează cel mai bine la toate aceste capitole.

Desigur, această țară nu este invulnerabilă. Ea poate fi afectată de schimbările climatice, iar izolarea ei poate reprezenta și un anumit risc. Alte țări considerate a fi sigure sunt Noua Zeelandă, Japonia, Elveția și Argentina.

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