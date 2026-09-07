Cel mai lung pod suspendat din lume va fi construit în Europa. Investiția ajunge la 13,4 miliarde de euro

Cel mai lung pod suspendat din întreaga lume începe deja să prindă contur în Europa. Podul ar urma să lege Sicilia de peninsula italiană, iar construcția ar urma să fie finalizată în 2032-2033.

Italia a mai încercat să construiască un astfel de pod Foto: Webuild-Eurolink Image Library

Podul uriaș ar urma să treacă peste Strâmtoarea Messina, iar investiția totală ajunge la undeva în jur de 13,4 miliarde de euro. Atunci când va fi finalizat, acest pod va lega Sicilia de Italia continentală și va deveni, astfel, cel mai lung pod suspendat din întreaga lume, potrivit informațiilor de la Express.

Lungimea totală a podului va fi de aproximativ 3.666 de metri, adică aproape 3,7 kilometri. Mai mult decât atât, podul va urma să aibă șase benzi de circulație și două linii de cale ferată. Atunci când va fi finalizat, undeva în jur de 6.000 de vehicule vor putea circula în fiecare oră pe pod.

Va fi cel mai lung pod suspendat din lume

În plus, nu mai puțin de 200 de trenuri vor putea circula pe acest pod în fiecare zi. Dacă podul va fi finalizat, transportul dintre Sicilia și regiunea Calabria se va schimba radical. În plus, cele două turnuri principale ale podului vor avea 399 de metri înălțime și vor fi mai înalte decât faimoasa clădire Empire State Building din New York.

Cu toate acestea, poziția podului este o provocare dificilă pentru ingineri. Din punct de vedere seismic, podul ar trebui să reziste în fața unui cutremur cu magnitudinea de 7,1 pe scara Richter, dar experții nu sunt convinși că podul va fi sigur.

Investiția ajunge la 13,4 miliarde de euro

„Acest pod ar putea fi construit. Dar nu se poate garanta siguranța pe termen lung”, a declarat Antonino Risitano, fost decan al Facultății de Inginerie de la Universitatea din Catania, conform The Guardian.

Risitano a spus că, în prezent, nu există nicio tehnologie disponibilă pentru a testa cablurile de susținere de asemenea dimensiuni și lungime pentru podurile de acest fel.

„Dacă nu puteți testa cablurile de susținere, nu puteți construi podul. Având în vedere cunoștințele științifice de astăzi, proiectul actual nu este fezabil din punct de vedere tehnic”, mai spune expertul.