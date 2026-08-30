 Florile pe care trebuie să le plantezi în luna septembrie. Curtea ta va arăta superb în primăvară
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Florile pe care trebuie să le plantezi în luna septembrie. Curtea ta va arăta superb în primăvară

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Deja ne pregătim să facem primii pași în luna septembrie, dar începutul toamnei nu înseamnă că trebuie să abandonăm munca în grădină. De fapt, septembrie este luna perfectă pentru a planta flori care vor rezista cu bine în fața frigului și care vor înflori imediat ce va sosi primăvara.

Multe flori trebuie plantate în septembrie
Multe flori trebuie plantate în septembrie Foto: Arhivă

Mulți oameni cad în capcana de a crede că începutul toamnei înseamnă că nu mai trebuie să facă mare lucru în grădină până la primăvară. În realitate, lucrurile stau cu totul altfel! Temperatura solului este îndeajuns de ridicată pentru a permite dezvoltarea rădăcinilor, iar partea cea mai bună este faptul că plantele nu vor mai fi nevoite să facă față caniculei extreme din toiul verii.

Bulbii care vor înflori primăvara trebuie plantați deja în toamnă, iar această perioadă din an este perfectă pentru a planta și numeroase plante perene.

Ce flori trebuie plantate în luna septembrie

Solul rămâne cald chiar și spre sfârșitul lunii, iar datorită faptului că umiditatea va începe să crească, această perioadă din an este perfectă pentru a ne ocupa de grădinărit.

Experții britanici de la Royal Horticultural Society spun că, în această lună, este indicat să plantăm narcise, crocus și zambile. Ideal ar fi ca bulbii să fie puși în pământ până la finalul lui septembrie, pentru a înflori spectaculos primăvara.

Care sunt lunile optime pentru a planta aceste flori superbe

În plus, narcisele vor fi și foarte ușor de îngrijit, lucru care ne va scăpa de unele bătăi de cap suplimentare anul viitor. Iar crocusul poate fi printre primele plante care vor înflori, odată ce va sosi primăvara. Cu ajutorul acestora, curtea noastră va arăta superb imediat ce vremea va începe să se încălzească din nou.

În plus, în septembrie și octombrie se pot planta bulbi de crini și allium, care vor înflori apoi mai târziu în sezon. Iar în ce privește lalelele, experții din Marea Britanie spun că cel mai bine este ca ele să fie plantate în octombrie sau noiembrie, așa că nu trebuie să ne grăbim.

Tot în toamnă mai putem planta plante precum echinacea, rudbeckia sau chiar și heuchera.

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