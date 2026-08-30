 Cod galben de ploi torențiale, vijelii și caniculă în mai multe zone din România. Harta zonelor afectate
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Cod galben de ploi torențiale, vijelii și caniculă în mai multe zone din România. Harta zonelor afectate

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Chiar dacă ne pregătim de începutul toamnei, vremea din România continuă să fie problematică. Acum, meteorologii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM) au emis atenționări Cod galben de instabilitate atmosferică, averse torențiale moderate cantitativ și intensificări ale vântului, cât şi de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat.

Unele zone vor fi afectate de instabilitate atmosferică
Unele zone vor fi afectate de instabilitate atmosferică Foto: meteoromania.ro

Avertizările urmează să fie valabile în mai multe zone din țară, între ora 13:00 (30 august) și ora 20:00 (30 august), perioadă în care va ploua torențial şi va bate vântul puternic în Carpații Orientali, Meridionali și nord-vestul Moldovei.

Apoi, a doua zi, între ora 10:00 (31 august) și ora 21:00 (31 august), ANM avertizează că ne vom confrunta cu temperaturi caniculare în Crișana, Banat, Maramureș, vestul Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei.

ANM a emis avertizări de instabilitate atmosferică

În cursul zilei de astăzi, 30 august, între orele 13:00 și 20:00, este valabil un Cod galben de instabilitate atmosferică, averse torențiale moderate cantitativ și intensificări ale vântului. Avertizarea este valabilă în unele zone din Carpații Orientali, Meridionali și în nord-vestul Moldovei.

În plus, ANM mai avertizează că ne putem aștepta la fenomene specifice instabilității atmosferice și în zone submontane din Moldova și în anumite arii restrânse din Transilvania.

Canicula va continua să afecteze România

Canicula va continua să facă probleme în România
Canicula va continua să facă probleme în România Foto: meteoromania.ro

În același timp, mâine, 31 august, între orele 10:00 și 21:00, este în vigoare un Cod galben de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat. Temperaturile ridicate vor urma să fie resimțite în zone precum Crișana, Banat, Maramureș, în vestul Transilvaniei, în vestul și sudul Olteniei și, nu în ultimul rând, în sud-vestul Munteniei.

Temperaturile maxime din acest interval se pot situa între valori precum 33 și 37 de grade, în timp ce indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Cele mai ridicate temperaturi vor fi înregistrate în Câmpia de Vest.

Chiar și duminică, 30 august, temperaturile maxime vor fi de aproximativ 34 de grade în vestul și sud-vestul țării.

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