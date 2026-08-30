 Sărbătoarea importantă prăznuită pe 30 august. Ce sfânt este pomenit în calendar și cine își serbează numele
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Sărbătoarea importantă prăznuită pe 30 august. Ce sfânt este pomenit în calendar și cine își serbează numele

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Ziua de 30 august este una importantă pentru credincioșii din țara noastră. Astăzi este prăznuit Sfântul Ierarh Alexandru, un mare Patriarh al Constantinopolului care a participat la Primul Sinod Ecumenic de la Niceea.

Este o sărbătoare importantă în calendarul religios
Este o sărbătoare importantă în calendarul religios Foto: Pexels

Sfântul Ierarh Alexandru a rămas în amintirea credincioșilor datorită faptului că a apărat învățăturile Bisericii în timpul marilor dispute religioase din timpul primelor secole ale Creștinătății.

Tradiția bisericească spune că Sfântul Ierarh Alexandru s-a născut în anul 239, în Calabria, o regiune din sudul Italiei de astăzi. El s-a născut într-o familie creștină, iar încă din tinerețe s-a simțit atras de o viață simplă, marcată de rugăciune. Pentru o perioadă, el chiar a ales să trăiască în pustnicie, iar perioada prigoanelor împotriva creștinilor i-a adus multe dificultăți.

A apărat învățăturile Bisericii

În cele din urmă, el a plecat în Grecia alături de ucenicii săi, Vitalie și Nichifor. El ajunge în Bizanț, cetatea care avea să se transforme, în curând, în Constantinopol. Acolo, îl întâlnește pe episcopul orașului, Sfântul Mitrofan.

În 325 are loc Primul Sinod Ecumenic de la Niceea, convocat de împăratul Constantin cel Mare. Din cauza vârstei înaintate, Sfântul Mitrofan nu poate lua parte la discuții, iar Alexandru este trimis să-l reprezinte.

Cu această ocazie, Alexandru a apărat învățătura Bisericii împotriva lui Arie, care consideră că Iisus Hristos a fost creat de Dumnezeu Tatăl și nu era egal cu El. Potrivit tradiției, Alexandru s-a rugat pentru apărarea credinței, iar la scurt timp, Arie a murit înainte de a fi primit într-o biserică din Constantinopol.

În cele din urmă, Sfântul Alexandru a murit la o vârstă înaintată, iar credincioșii își amintesc de el chiar și în ziua de astăzi.

Tradiții legate de sărbătoarea Sfântului Ierarh Alexandru

Există nenumărate tradiții legate de această sărbătoare, pe care credincioșii încă le respectă și în ziua de astăzi. În plus, cei care poartă numele de „Alexandru” sau „Alexandra” își pot serba ziua onomastică astăzi.

„Unul dintre cele mai importante obiceiuri este participarea la Sfânta Liturghie, unde credincioșii se roagă pentru sănătate, pace sufletească și ocrotirea celor dragi. De asemenea, se pot aprinde lumânări și se pot face rugăciuni pentru cei vii și pentru cei trecuți la cele veșnice”, spune preotul Marius Oblu, conform Digi24.

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