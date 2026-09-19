 Cât de important este magneziul pentru un somn bun. Ce spun medicii
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Cât de important este magneziul pentru un somn bun. Ce spun medicii

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Magneziul poate îmbunătăți calitatea somnului prin reducerea cortizolului și stimularea melatoninei. Specialiștii recomandă formele cu absorbție ridicată, precum glicinatul, avertizând că dozele și contraindicațiile trebuie discutate cu un medic, mai ales în cazul afecțiunilor renale.

Magneziul ajută somnul
Magneziul ajută somnul Foto: Pexels

Insomnia și nopțile agitate afectează milioane de oameni, iar respectarea regulilor clasice de igienă a somnului nu este întotdeauna suficientă pentru a obține o odihnă profundă. Suplimentarea corectă cu magneziu a devenit una dintre cele mai populare soluții recomandate de experți pentru relaxarea sistemului nervos și combaterea tensiunii musculare înainte de culcare.

Cum acționează magneziul asupra somnului și ce tip trebuie să alegi

Studiile clinice arată că magneziul contribuie la reglarea ciclului de odihnă prin reducerea nivelului de cortizol (hormonul stresului) și stimularea producției naturale de melatonină. Cu toate acestea, forma de magneziu utilizată dictează eficiența tratamentului:

Magneziu glicinat (sau bisglicinat): Este opțiunea cea mai recomandată pentru somn, având o absorbție excelentă și riscuri minime de reacții adverse gastrointestinale.  

Magneziu treonat: Eficient pentru sprijin cognitiv și fazele profunde ale somnului (REM), însă vine cu un cost mai ridicat.  

Magneziu citrat: Deși se absoarbe rapid, are un efect laxativ pronunțat, fiind mai puțin indicat dacă scopul principal este relaxarea nocturnă.  

Dr. Daniella Marchetti, psiholog clinician specializat în medicina comportamentală a somnului, punctează:

Recomand magneziul persoanelor care adorm greu, resimt tensiune musculară, dureri de cap, neliniște nocturnă sau trec prin perioade de stres ridicat. Poate fi util și pentru vârstnici, deoarece deficitul devine mai comun odată cu înaintarea în vârstă”.

De asemenea, aceasta recomandă suplimentul mai multor persoane: „poate fi util pentru persoanele în vârstă, întrucât deficiența de magneziu devine mai frecventă odată cu înaintarea în vârstă” potrivit .goodhousekeeping.

Dozajul recomandat și persoanele care trebuie să evite administrarea

O doză tipică de magneziu elementar pentru îmbunătățirea somnului variază între 200 și 350 mg pe zi, administrată cu aproximativ două ore înainte de culcare, în funcție de toleranța fiecărui organism.

Specialiștii recomandă alegerea brandurilor testate independent, care specifică clar cantitatea de magneziu elementar pe etichetă.

Suplimentul nu este însă lipsit de riscuri pentru toate categoriile de persoane:

Pacienții cu afecțiuni renale: Eliminarea deficitară a mineralului poate provoca acumulare toxică în organism.  

Interacțiuni medicamentoase: Persoanele care iau anumite diuretice, antibiotice sau inhibitori ai pompei de protoni trebuie să consulte obligatoriu medicul curant înainte de administrare.  

Efecte secundare digestive: Dozele prea mari pot declanșa crampe sau diaree.  

Medicii subliniază că magneziul sprijină relaxarea corpului și reduce trezirile nocturne, însă nu constituie o soluție miraculoasă pentru formele cronice de insomnie, unde terapia cognitiv-comportamentală rămâne tratamentul de bază.

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