 Cardiologii explică: Poți lua magneziu împreună cu medicamentele pentru tensiune?
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Cardiologii explică: Poți lua magneziu împreună cu medicamentele pentru tensiune?

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Magneziul este unul dintre cele mai populare suplimente nutritive. Printre beneficiile sale pentru sănătate s-ar putea număra un control mai bun al glicemiei, oase mai puternice și un somn mai bun. Însă, pentru că magneziul este implicat în numeroase sisteme și procese ale organismului, trebuie să fii atent dacă iei și medicamente eliberate pe bază de rețetă. De exemplu, poți lua magneziu dacă urmezi un tratament pentru hipertensiune?

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Foto: Shutterstock

Specialiștii dr. Kevin Kheder, cardiolog intervenționist la Jeffrey M. Carlton Heart and Vascular Institute din cadrul Hoag, Newport Beach, California, și dr. Cheng-Han Chen, cardiolog intervenționist și director medical al Structural Heart Program din cadrul MemorialCare Saddleback Medical Center, Laguna Hills, California explică modul în care poate influența magneziul valorile tensiunii arteriale și ce se întâmplă atunci când le combini cu medicamentele pentru tensiune. 

Cum acționează medicamentele pentru tensiune?

Există mai multe tipuri de medicamente pentru hipertensiune, iar fiecare acționează într-un mod diferit, explică dr. Kevin Kheder. Unele relaxează vasele de sânge, astfel încât sângele să poată circula mai ușor. În această categorie intră inhibitorii enzimei de conversie a angiotensinei, cunoscuți drept inhibitori ECA.

Altele ajută organismul să elimine excesul de sodiu și apă, reducând astfel volumul de sânge. Este vorba despre diuretice.

Există și medicamente care încetinesc ritmul cardiac sau blochează acțiunea hormonilor care determină îngustarea vaselor de sânge. Din această categorie fac parte beta-blocantele.

Potrivit American Heart Association, există și alte clase de medicamente pentru hipertensiune, printre care blocanții receptorilor angiotensinei II, blocantele canalelor de calciu, alfa-blocantele, agoniștii receptorilor alfa-2 și vasodilatatoarele.

Indiferent de medicamentul care îți este prescris, obiectivul tratamentului este reducerea efortului depus de inimă și scăderea riscului de infarct, accident vascular cerebral, boli renale și insuficiență cardiacă.

Cum influențează magneziul tensiunea arterială?

„Magneziul poate avea un efect ușor de reducere a tensiunii arteriale, mai ales în cazul persoanelor care au un deficit”, spune dr. Cheng-Han Chen.

O analiză publicată în 2025 în revista Hypertension a confirmat acest lucru și a constatat că magneziul ar putea contribui la reducerea tensiunii arteriale în cazul persoanelor care suferă de hipertensiune și au deficit de magneziu. Efectul ar putea avea legătură cu capacitatea mineralului de a ajuta la relaxarea și dilatarea vaselor de sânge.

Sunt însă necesare mai multe studii ample pentru confirmarea acestor efecte.

De asemenea, magneziul nu ar trebui considerat un înlocuitor pentru medicamentele prescrise de medic.

Poți lua magneziu împreună cu medicamentele pentru tensiune?

Dacă magneziul poate contribui la scăderea tensiunii arteriale, ce se întâmplă atunci când îl iei împreună cu medicamente antihipertensive?

„Atunci când este combinat cu medicamentele pentru tensiune, magneziul poate amplifica efectele acestora și, uneori, poate determina scăderea excesivă a tensiunii arteriale”, explică dr. Chen.

Tensiunea arterială prea mică poate provoca simptome precum amețeală sau leșin și poate deveni periculoasă dacă aceste episoade apar în mod repetat.

Unele suplimente cu magneziu pot, de asemenea, să interfereze cu absorbția anumitor medicamente. Potrivit National Institutes of Health (NIH), magneziul poate reduce absorbția unor antibiotice, a medicamentelor pentru osteoporoză și a celor utilizate pentru afecțiunile tiroidei.

Cum hipertensiunea apare frecvent împreună cu alte boli cronice, acest aspect poate fi important dacă urmezi simultan tratamente pentru alte afecțiuni.

Deoarece magneziul poate amplifica efectul medicamentelor antihipertensive, administrarea suplimentului și a tratamentului la ore diferite ar putea contribui, în anumite situații, la limitarea efectelor nedorite.

„Adesea, este rezonabil ca suplimentele cu magneziu și medicamentele să fie administrate la câteva ore distanță, însă pacienții ar trebui să respecte recomandările medicului sau farmacistului”, spune Dr. Kheder.

Cine ar trebui să fie prundent la combinația dintre magneziu și medicamentele pentru tensiune?

Pentru unele persoane, administrarea magneziului la câteva ore distanță de tratamentul antihipertensiv poate fi suficientă. Există însă situații în care trebuie să fii deosebit de prudent dacă intenționezi să iei suplimente cu magneziu în timp ce urmezi un tratament pentru hipertensiune.

Este necesară o atenție suplimentară dacă:

  • iei medicamente care pot crește nivelul magneziului din organism;
  • ai o boală renală importantă;
  • iei mai multe medicamente pentru hipertensiune;
  • urmezi tratamente care afectează funcția rinichilor.

Suplimentele cu magneziu pot avea un efect ușor de reducere a tensiunii arteriale, în special dacă ai un deficit al acestui mineral. Prin urmare, indiferent de tipul de medicamente antihipertensive pe care îl iei, asocierea lor cu magneziul ar putea determina, în anumite situații, scăderea prea mare a tensiunii și apariția unor simptome precum amețeala.

Administrarea lor în momente diferite ale zilei poate ajuta în anumite cazuri, dar este important să discuți cu medicul înainte de a începe să iei un supliment. Acesta îți poate spune dacă magneziul este potrivit pentru tine și dacă poate interacționa cu medicamentele pe care le iei.

Sursa: Prevention

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