Cum scapi rapid de petele de calcar din baie. Trucul simplu cu doar două ingrediente

Indiferent de cât de des facem curat în casă, în cele din urmă tot ne vom lovi de problema apariției petelor de calcar în baie. Din fericire, există o metodă simplă și ieftină care ne va ajuta să îndepărtăm aceste pete rapid și ușor.

Este un truc simplu și ieftin Foto: IStock

Atunci când observăm că prin baie au apărut pete de calcar, mulți dintre noi ne vom gândi că trebuie să cheltuim bani pe diverse soluții chimice din comerț. Însă, acestea pot să nu fie chiar atât de utile precum pretind pe ambalaj. Din acest motiv, putem încerca o metodă naturală și simplă, care este la îndemâna oricui.

„Deși poate începe ca o problemă de ordin estetic, acumularea excesivă de calcar în țevi poate restricționa circulația apei, ceea ce duce la scăderea presiunii apei și la probleme ale instalației sanitare, care pot deveni costisitoare dacă nu sunt remediate. Deși calcarul în sine nu este direct dăunător pentru sănătate, acesta poate favoriza și dezvoltarea bacteriilor, compromițând calitatea apei”, a spus expertul Brian Toward, conform express.co.uk.

Petele de calcar pot fi îndepărtate ușor

Pentru a scăpa de petele de calcar din baie, specialistul britanic sugerează un truc care deja este folosit de multe gospodine și în alte locuri din casă. Mai precis, este vorba despre un amestec din părți egale de oțet din vin alb și bicarbonat de sodiu.

Odată ce aceste două ingrediente sunt amestecate bine, se va forma o pastă care va fi foarte eficientă împotriva petelor de calcar din baie.

Este un truc ieftin și simplu

Cu toate acestea, este important să știm că acest amestec nu este unul miraculos și are anumite limitări. De exemplu, oțetul poate să deterioreze anumite suprafețe, cum ar fi cele din piatră naturală. În același timp, bicarbonatul de sodiu poate zgâria suprafețele sensibile.

Însă, atunci când este folosit cu atenție în baie, acest amestec banal din numai două ingrediente ne poate scăpa de petele de calcar.