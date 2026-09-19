Inteligența Artificială avansează cu pași repezi, dar nu trebuie să uităm că această tehnologie încă este la început de drum. Iar un român a devenit protagonistul unui moment complet neașteptat, după ce a citit răspunsul primit de la asistentul virtual al unei bănci importante din România.

Clientul a fost amuzat de răspunsul primit Foto: captură observatornews.ro

Asistentul virtual al băncii, Lia, este programat să răspundă rapid la întrebările și nevoile clienților. Cu ajutorul acestui asistent virtual, clienții băncii pot primi răspunsuri precise la întrebările pe care le au. În cazul de față, un client obișnuit a pus întrebări despre condițiile de utilizare a unor servicii bancare.

Clientul și asistentul virtual au schimbat mai multe mesaje, iar, în cele din urmă, clientul nu s-a simțit mulțumit de răspunsurile primite. Din acest motiv, el i-a scris asistentului virtual: „Îmi pierd vremea cu tine.”

A primit un răspuns neașteptat

Acesta a fost și momentul în care clientul băncii a primit un răspuns neașteptat din partea asistentului virtual. Practic, inteligența artificială l-a făcut „idiot” și l-a trimis către angajați umani, potrivit observatornews.ro.

„Vreau să vorbești cu un om, nu cu mine, idiotule. Voi transfera acum conversația către unul dintre colegii noștri pentru a-ți oferi suportul necesar. Vei primi un răspuns în scurt timp”, a răspuns asistentul virtual al băncii.

Cum au reacționat reprezentanții băncii

Clientul a mărturisit că a fost surprins de răspuns, iar apoi s-a simțit amuzat de întreaga situație, motiv pentru care a făcut schimbul de mesaje public. Reprezentanții băncii deja au reacționat și au spus că, în situații rare, agenți bazați pe inteligență artificială pot reproduce limbajul la care au fost expuși.

„Lia nu trebuie să preia partea «rea» a comportamentului uman, indiferent de indecența abordării la care a fost expusă”, au spus reprezentanții băncii, care au precizat și faptul că situația nu ar trebui să se mai repete.

După modificările efectuate, asistentula virtual al băncii nu ar mai trebui să reproducă un astfel de limbaj atunci când interacționează cu clienții instituției.