 Răspunsul inedit primit de un client de la chatbot-ul unei bănci din România. Motivul pentru care a fost numit „idiot”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Răspunsul inedit primit de un client de la chatbot-ul unei bănci din România. Motivul pentru care a fost numit „idiot”

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Inteligența Artificială avansează cu pași repezi, dar nu trebuie să uităm că această tehnologie încă este la început de drum. Iar un român a devenit protagonistul unui moment complet neașteptat, după ce a citit răspunsul primit de la asistentul virtual al unei bănci importante din România.

Clientul a fost amuzat de răspunsul primit
Clientul a fost amuzat de răspunsul primit Foto: captură observatornews.ro

Asistentul virtual al băncii, Lia, este programat să răspundă rapid la întrebările și nevoile clienților. Cu ajutorul acestui asistent virtual, clienții băncii pot primi răspunsuri precise la întrebările pe care le au. În cazul de față, un client obișnuit a pus întrebări despre condițiile de utilizare a unor servicii bancare.

Clientul și asistentul virtual au schimbat mai multe mesaje, iar, în cele din urmă, clientul nu s-a simțit mulțumit de răspunsurile primite. Din acest motiv, el i-a scris asistentului virtual: „Îmi pierd vremea cu tine.”

A primit un răspuns neașteptat

Acesta a fost și momentul în care clientul băncii a primit un răspuns neașteptat din partea asistentului virtual. Practic, inteligența artificială l-a făcut „idiot” și l-a trimis către angajați umani, potrivit observatornews.ro.

Vreau să vorbești cu un om, nu cu mine, idiotule. Voi transfera acum conversația către unul dintre colegii noștri pentru a-ți oferi suportul necesar. Vei primi un răspuns în scurt timp”, a răspuns asistentul virtual al băncii.

Cum au reacționat reprezentanții băncii

Clientul a mărturisit că a fost surprins de răspuns, iar apoi s-a simțit amuzat de întreaga situație, motiv pentru care a făcut schimbul de mesaje public. Reprezentanții băncii deja au reacționat și au spus că, în situații rare, agenți bazați pe inteligență artificială pot reproduce limbajul la care au fost expuși.

Lia nu trebuie să preia partea «rea» a comportamentului uman, indiferent de indecența abordării la care a fost expusă”, au spus reprezentanții băncii, care au precizat și faptul că situația nu ar trebui să se mai repete.

După modificările efectuate, asistentula virtual al băncii nu ar mai trebui să reproducă un astfel de limbaj atunci când interacționează cu clienții instituției.

Ghid de cumpărături

horoscop toamna shutterstock jpg
Horoscop 19-25 septembrie. Taurii duc o luptă grea, Racii pot avansa în carieră, uși importante se deschid pentru Vărsători Horoscop
enceanu 5678 jpg
#Exclusiv Click!
Constantin Enceanu, despre amenzile de până la 100.000 de lei pentru țuica făcută acasă: „Eu nu fac să vând”. Rețeta din bătrâni a artistului Vedete românești
image
De ce chelnerii se grăbesc să ia farfuriile de pe masă înainte să termine toată lumea de mâncat adevarul.ro
image
Nicușor Dan, surprins când își aranjează șosetele, la Summitul din Ucraina. Reacția lui Zelenski a devenit virală adevarul.ro

Parteneri

image
Marcel Pușcaș, radiografie dură a lotului ales de Hagi la națională: "Ciudățenii greu de înțeles" - Fanatik.ro www.fanatik.ro
image
Oraşul din România unde chiria într-un apartament nou porneşte de la 15 lei. Casele vechi, lovite de cutremure observatornews.ro
image
Mai nou, pensionarii europeni au descoperit paradisul într-o țară din Balcani: „Totul e mai ieftin aici. Trăiesc ca un rege” www.antena3.ro
image
Un spărgător binecunoscut în lumea hoților din București, arestat pentru pedofilie. Bărbatul este bănuit că a atacat fetițe și în alte țări www.gandul.ro
image
Presimțire sumbră?! Ce a postat mama Mădălinei Apostol pe rețelele sociale chiar înainte de moartea fiicei sale www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Lovitura primită de milionarul celebru care şi-a înşelat soţia cu cea mai bună prietenă a acesteia! as.ro
image
Orașul din România în care sunt mai multe locuințe decât familii. De ce au rămas atât de multe case goale playtech.ro
image
FCSB vs U Craiova: analiza care arată de ce jucătorii steliști sunt mai valoroși individual www.fanatik.ro
image
Orașul din România unde sunt mai multe case decât familii. Sute de locuințe au rămas goale www.cancan.ro
image
„În primul rând de familie..." Ce i-a putut dezvălui Valentin Sanfira în direct lui Cristi Brancu, la câteva luni de la divorțul dureros și neașteptat de Codruța Filip, i-a lăsat mască pe toți. Nimeni, dar nimeni nu anticipa că va da totul pe față. Așa a ieșit la lumină un detaliu: "Ăia puțini...” www.viva.ro
image
L-a făcut de râs! După ani de suferință, Elena Vîșcu l-a ironizat public pe CRBL, fostul ei soț! „Când în sfârșit primești...” Ce replică acidă și neașteptată a avut la adresa lui www.unica.ro
image
Lovitură pentru Dacia chiar acasă. România nu mai este în Top 5, iar o altă țară îi ia fața playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Deși e intens criticată pentru corpul XXL, soția lui Pierce Brosnan a apărut în rochie mini, dantelată. Keely a strălucit lângă soț și fii okmagazine.ro
image
Cu sânii perfecți și naturali, cea mai dorită actriță a scris istorie. Imagini EXPLICITE, de infarct, cu italianca okmagazine.ro
image
#Istoria Armelor
Mihail Kalașnikov, cel mai letal inventator din istorie historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
O sculptură rară de marmură, confundată timp de mai bine de 70 se ani cu un ornament banal de grădină historia.ro
ciocolata neagra jpg
5 deserturi pe care le poți mânca seara. Te ajută să adormi mai ușor și nu te îngrașă Fapt divers
femeie frig jpeg
Se răcește vremea în România. Un vortex polar va afecta întreaga țară. În ce zi a săptămânii va fi cel mai frig? Național
calorifer iarna istock jpeg
Trucul simplu care poate reduce facturile la energie în această iarnă. Ce trebuie să schimbi la centrală Fapt divers
legume si fructe shutterstock 1917193232 jpg
Cum se spală corect legumele. Greșeala pe care trebuie să o eviți Fapt divers
image png
Ce înseamnă o flacără portocalie pe o sobă pe gaz și de ce nu ar trebui să o ignori Fapt divers
Palatul Parlamentului - Casa Poporului FOTO Shutterstock
Ziua Bucureștiului, sărbătorită pe 20 septembrie. Ce reprezintă aceasta zi Fapt divers
nepalez png
„Doar cine nu vrea, nu face”. Un muncitor din Nepal a devenit viral pe după ce și-a numărat banii câștigați în România Național
becky png
Ideea simplă de afacere care îi aduce 140.000 de euro pe an unei tinere: „Am câștigat suficient încât să pot plăti avansul pentru prima mea casă” Internațional
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
„Eu sunt fată de cioban”. Cine este femeia în tricolor apărută printre oieri: apropiată a Ancăi Alexandrescu, „revoluționară” la 10 ani și condamnată la 3 ani cu suspendare în dosarul în care soțul ei, fost deputat, a primit închisoare cu executare actualitate.net