 5 deserturi pe care le poți mânca seara. Te ajută să adormi mai ușor și nu te îngrașă
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5 deserturi pe care le poți mânca seara. Te ajută să adormi mai ușor și nu te îngrașă

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Atunci când vine vorba despre gustări recomandate pentru ore târzii, mai ales gustări menite să ne ajuta să adormim mai ușor, puțini dintre noi ne-am imagina că dulciurile s-ar număra printre acestea. Însă, nutriționiștii spun că există unele deserturi la care putem apela, în astfel de situații.

Ciocolata neagră este gustarea perfectă seara
Ciocolata neagră este gustarea perfectă seara Foto: Arhivă

Tuturor ni se întâmplă să ni se facă poftă de ceva dulce la ore târzii. De obicei, cei mai mulți dintre noi încercăm să ignorăm acest sentiment și să așteptăm până dimineață. Însă, există unele deserturi care nu ne vor da peste cap dieta chiar dacă sunt servite târziu. În plus, aceste preparate ne pot ajute să adormim mai ușor.

„Este în regulă să te bucuri de puțină dulceață, dar asocierea acesteia cu grăsimi nesaturate sănătoase poate contribui la o gustare mai echilibrată și mai sățioasă. De asemenea, ia în considerare includerea unor alimente care conțin în mod natural melatonină”, a spus nutriționista Marissa Perrotta, conform Real Simple.

Suc de cireșe amare

Cireșele amare conțin melatonină, sunt bogate în antioxidanți și au și efect antiinflamator. Înainte de culcare, putem servi câteva fructe sau un pahar de suc.

„Cireșele amare sunt printre puținele alimente care conțin în mod natural melatonină, hormonul responsabil pentru reglarea ritmului circadian al organismului și pentru transmiterea semnalului că este timpul să ne pregătim pentru somn”, spune medicul Karman Meyer.

Înghețată vegetală de banane

Practic,trebuie să punem la blender o banană înghețată și o lingură de lapte vreme de două minute.

„Bananele sunt bogate în potasiu și magneziu, care acționează asemenea unor relaxante musculare naturale, contribuind la reducerea tensiunii fizice înainte de culcare”, explică Meyer.

Pere cu ricotta și nuci

Un sfert de cană de ricotta poate fi amestecată cu felii de pară și cu câteva nuci, pentru a pregăti un desert sănătos perfect pentru orele târzii.

„O pară poate furniza între trei și cinci grame de fibre, ceea ce o face un carbohidrat complex,” explică Perrotta.

Desert de iaurt grecesc

Puțin iaurt grecesc amestecat cu felii de căpșuni și câteva nuci tocate este o variantă perfectă pentru o gustare simplă, seara.

„Iaurtul grecesc oferă proteine cu digestie lentă, ajutând la prevenirea senzației de foame din timpul nopții sau a scăderilor nivelului glicemiei care te-ar putea face să te trezești”, spune Meyer.

Ciocolată neagră

Poate cel mai simplu este să apelăm la ciocolata neagră, despre care deja se știe că are numeroase beneficii pentru sănătate.

„Ciocolata neagră conține magneziu, despre care se spune că are un efect calmant asupra organismului. În plus, ea conține, de asemenea, triptofan, un precursor al serotoninei”, explică și nutriționista Chelsey Amer.

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