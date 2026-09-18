Cum s-a petrecut tragedia care a îndoliat o familie de români. Fiul lor de 5 ani a murit după ce a fost uitat în mașină

Doi români din Statele Unite au ajuns în fața instanței americane după ce și-au lăsat fiul de cinci ani în mașină. Din cauza caniculei, copilul și-a pierdut viața, iar părinții săi au fost arestați și acuzați de ucidere din culpă și abuz asupra minorilor.

Părinții copilului în vârstă de numai cinci ani care a murit după ce a fost lăsat vreme de trei ore în mașină au ajuns în fața instanței din Statele Unite. Acuzați de ucidere din culpă și de abuz asupra unui minor, mama copilului, Anca Sabo, a izbucnit în plâns, în timp ce tatăl, Mihail, doar a ascultat totul, înlemnit și șocat de situația în care se află.

Cu toate acestea, potrivit observatornews.ro, cazul celor doi părinți a împărțit comunitatea în două. În timp ce unii oameni îi acuză pe cei doi de neglijență, alții spun că părinții copilului au fost mereu extrem de grijulii cu acesta și nu ar trebui pedepsiți pentru o clipă de neatenție.

Cei doi părinți au ajuns în fața instanței

„Cred că e atât de ușor să arăți cu degetul și să spui că tu n-ai face niciodată asta sau te gândești cât de oribili sunt acești părinți. Dar, sincer, sunt unii dintre cei mai buni părinți pe care i-am văzut în viața mea și cred că trebuie să învățăm, ca societate, să iertăm”, a spus Diana Maca, o prietenă de familie, conform sursei citate.

Atunci când s-a produs tragedia, familia de români se întorcea de la biserică, unde unul dintre copii a fost botezat. Peste 30 de invitați au sosit la petrecere, iar de-abia după trei ore și-au dat seama că l-au uitat pe băiatul de cinci ani în mașină.

Locuiesc în SUA din 2011

În vârstă de numai cinci ani, Theo a fost găsit în mașina parcată în fața casei. Mama lui Theo i-a cerut tatălui său să îl ia pe băiat din mașină, iar acesta a pasat sarcina unui alt fiu. Celălalt copil nu-și amintește să i se fi cerut ajutorul.

„A sunat la numărul de urgenţă. A încercat să resusciteze copilul. Nu este cineva care fuge de răspundere. Tot ce au făcut ea și soțul ei după ce au găsit copilul în mașină a fost ceea ce ar face orice părinte”, a spus avocata familiei.

Anca și Mihail Sabo sunt căsătoriți de aproximativ 20 de ani și locuiesc în Statele Unite din 2011. Ei au împreună nu mai puțin de cinci copii. A fost stabilită o cauțiune de 150.000 de dolari pentru fiecare dintre cei doi.

Apropiații și comunitatea deja au reușit să strângă banii necesari, iar cei doi români vor ajunge din nou în instanță pe 21 septembrie.