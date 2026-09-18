5 gustări delicioase care au puține calorii. Le poți mânca fără să-ți dai dieta peste cap

Atunci când încercăm să scăpăm rapid de kilogramele în plus, cei mai mulți dintre noi vom renunța la gustările pe care le servim de-a lungul zilei. Cu toate acestea, experții ne spun că există unele gustări delicioase care au surprinzător de puține calorii și care nu ne vor da dieta peste cap.

Sunt gustări foarte sănătoase / foto: IStock

Gustările au o reputație proastă în rândul celor care au grijă să nu se abată de la o dietă sănătoasă. Cu toate acestea, există unele gustări care au un nivel surprinzător de mic de calorii, potrivit experților.

În plus, aceste gustări sunt delicioase și sănătoase, așa că, pe lângă faptul că vom scăpa de kilogramele în plus, vom continua să oferim organismului nostru o mână de ajutor, conform express.co.uk.

Ouă

Ouăle au un conținut surprinzător de ridicat de proteine, ceea ce le face extrem de sățioase. În plus, proteinele contribuie la accelerarea metabolismului. Cum o bună parte din caloriile oului sunt consumate în timpul procesului de digestie, aceste alimente nu ne vor da dieta peste cap.

Somon

La fel de util este și somonul sălbatic. Specialiștii recomandă evitarea somonului de crescătorie, deoarece conține considerabil mai multe grăsimi decât echivalentul său sălbatic. În plus, acest tip de pește nu este numai sănătos, ci și foarte gustos.

Salsa

Atunci când vine vorba despre sosuri, salsa este cea care are printre cele mai puține calorii.

Asta înseamnă că putem include salsa în dieta noastră fără să ne facem griji în privința dimensiunii porțiilor. Jalapeño, care conține un compus cunoscut sub numele de capsaicină, poate contribui, de asemenea, la creșterea capacității organismului de a arde grăsimi.

Castraveți murați

Murăturile reprezintă o alegere excelentă pentru consumul în cantități mai mari, deoarece au în mod natural un conținut scăzut atât de grăsimi, cât și de calorii, ceea ce le face o opțiune inteligentă pentru persoanele care își monitorizează alimentația.

Piept de pui

Printre cele mai bune gustări la care putem apela sunt preparatele pe bază de piept de pui.

Puiul reprezintă o sursă de proteine slabe, oferind o cantitate considerabilă de proteine per porție, în timp ce menține un nivel minim de grăsimi. Acest lucru îl transformă într-un ingredient de bază în nenumărate diete.