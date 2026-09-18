Un român a evadat dintr-o închisoare din Italia în timpul dezinsecției împotriva ploșnițelor. Fugarul este căutat de autoritățile italiene

Alertă de securitate în Italia după ce un deținut român în vârstă de 33 de ani a evadat din penitenciarul Santa Maria Maggiore din Veneția. Bărbatul a profitat de mutările de deținuți generate de operațiunile împotriva ploșnițelor de pat și a sărit zidul curții, pornind o căutare amplă.

Un român a fugit dintr-o închisoare din Italia Foto: polesine24.it/pexels

Un bărbat de cetățenie română a reușit să părăsească incinta unei închisori. Profitând de haosul creat de mutarea temporară a deținuților pentru dezinsecție, bărbatul a escaladat zidul curții de plimbare și s-a făcut nevăzut, punând sub semnul întrebării măsurile de pază ale centrului de detenție, potrivit Il Gazzettino.

Cum a reușit românul să sară zidul penitenciarului Santa Maria Maggiore

Incidentul a avut loc joi dimineață la închisoarea Santa Maria Maggiore din Veneția. Evadatul este Florin Baeram, un român de 33 de ani cu antecedente penale pentru jafuri și infracțiuni contra patrimoniului, conform jurnaliștilor de la polesine24.it.

Fuga s-a produs în contextul în care unitatea derula de mai multe zile acțiuni de stârpire a ploșnițelor de pat. Pentru a permite echipelor de igienizare să acționeze, deținuții erau mutați succesiv între pavilioane. În timpul transferurilor spre curtea destinată plimbărilor zilnice, tânărul a escaladat zidul exterior și a dispărut fără urmă.

Reprezentanții SAPPE, sindicatul poliției penitenciare, au criticat aspru modul în care s-au coordonat procedurile. Secretarul general Donato Capece a atras atenția că siguranța închisorii a fost vulnerabilizată de organizarea deficitară:

„Ceea ce s-a întâmplat la Veneția este un fapt extrem de grav, care nu poate fi redus la un simplu incident de presă. Siguranța unei închisori nu poate fi lăsată la voia improvizației și nu poate fi pusă pe plan secund din cauza unor intervenții de igienizare și dezinsecție, chiar dacă acestea sunt necesare. Dacă mutarea deținuților devine o breșă în sistemul de securitate, înseamnă că ceva nu a funcționat în organizarea de ansamblu”.

Criză de personal și supraaglomerare cronică în penitenciarul din Veneția

La rândul său, secretarul SAPPE pentru regiunea Triveneto, Giovanni Vona, a subliniat că relocarea extraordinară a deținuților cerea întăriri imediate, fiecare manevră crescând riscul unor breșe pe care deținuții le pot specula rapid, fără ca gardienii să fie lăsați descoperiți.

„Mutarea extraordinară a deținuților necesită un dispozitiv de securitate adecvat, pentru că fiecare deplasare crește riscurile și posibilitatea ca și cineva să profite de o breșă. Agenții nu pot fi lăsați singuri să facă față unor astfel de situații”, a spus Vona.

Cazul a scos la iveală problemele de sistem cu care se confruntă unitatea din Veneția. Conform datelor comunicate de sindicatul UIL Fp, închisoarea găzduiește în prezent 265 de persoane private de libertate, deși are o capacitate nominală de numai 158 de locuri, înregistrând un grad de supraaglomerare de 168%.

Pe lângă numărul uriaș de deținuți, unitatea funcționează cu un deficit major de cadre: doar 150 de agenți sunt activi, deși ar fi necesari cel puțin 240, ceea ce generează o lipsă de personal de 37,5%. Poliția italiană și carabinierii continuă verificările și filtrele în teren pentru prinderea fugarului.