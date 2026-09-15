 Mărturisirea unui român de 50 de ani care nu-și găsește de muncă de un an. „Nu am trăit în 2008 ceea ce trăiesc acum”
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Mărturisirea unui român de 50 de ani care nu-și găsește de muncă de un an. „Nu am trăit în 2008 ceea ce trăiesc acum”

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Piața muncii din România pare că le dă bătăi de cap și celor cu ani mulți de experiență, nu numai tinerilor. Un român în vârstă de 50 de ani a recunoscut că a fost concediat în urmă cu aproape un an de la o corporație și nu reușește să se angajeze nici măcar într-un fast-food. Postarea acestuia a stârnit o adevărată discuție pe platforma Reddit.

Un român de 50 de ani nu-și găsește un loc de muncă.
Un român de 50 de ani nu-și găsește un loc de muncă. Foto: magnific.com

Postarea publicată pe platforma Reddit a generat numeroase reacții. Autorul acesteia susține că nici la criza din 2008 nu a fost atât de rău pe cât este la momentul de față când vine vorba de găsirea unui loc de muncă. 

Mărturia unui român de 50 de ani care nu reușește să se angajeze

Românul a explicat că a fost concediat dintr-o corporație în urmă cu mai bine de un an și că, de atunci, încercările de a reveni pe piața muncii nu au avut succes. Acesta a comparat situația pe care o traversează în prezent cu perioada crizei economice din 2008.

„Am aproape 50 de ani și nu am trăit în 2008 ceea ce trăiesc acum. Am fost concediat de corporație acum mai bine de un an și nu găsesc la muncă nici la fast-food”, se arată în postarea de pe Reddit.

Experiența sa a deschis o discuție amplă despre dificultățile întâmpinate de persoanele trecute de 40-45 de ani atunci când încearcă să se angajeze. Mai mulți utilizatori au povestit că și-au găsit cu greu un loc de muncă sau că au observat o reticență a angajatorilor față de candidații mai în vârstă.

„E complicat... extrem de complicat după 45 de ani să te angajezi. E complicat chiar și pentru cei tineri în perioada asta, dar pentru cei mai în vârstă și nu neapărat pentru ca sunt în vârstă... Posibil și asta, cred eu, pentru că nu mai "pun botul" la vrăjelile „firma noastră e o familie", "tragem toți la fel", "oportunități de dezvoltare" și alte asemenea vrăjeli ieftine”, se arată într-un comentariu.

Cine susține că a fost martor la o discuție între antreprenori în care s-a dezvăluit motivul pentru care angajatorii evită persoanele de peste 40 de ani, cu mai multe experiență. „Am mers pe la niște evenimente sociale ca și prestator de diferite servicii. Am asistat la niște discuții între antreprenori, din care îmi amintesc foarte clar: „Eu angajez doar de ăștia tineri. Pe ăștia tragi cât se poate, nu comentează deloc și pe bani buni”.

Un manager susține că în compania în care lucrează susține că se pregătesc noi concedieri. „La mine la corporație se discută deja în ședințe un nou set de concedieri, nu dacă să fie concedieri, ci câți să fie concediați, ultimele au fost acum nici măcar un an”.

Fără job-uri în București

Autorul postării a mai menționat faptul că a auzit la diverse cunoștințe faptul că nu se mai găsesc locuri de muncă în București. „Am cunoștințe de toate vârstele care caută și nu mai găsesc nimic în București. Dacă aici e așa, nici nu vreau să ma gândesc la alte orașe”.

Aici, un internaut a subliniat faptul în atât în Capitală, cât și în alte orașe precum Iași, Cluj și Timișoara este competiție mare pentru orice fel de loc de muncă. Între timp, altcineva susține că „în Iași bate vântul când vine vorba de joburi”.

Un alt utilizator a menționat că, per total, piața muncii e foarte „proastă” în momentul de față pentru toată lumea. „Față de atunci (n.r anul 2008), din păcate, unii angajatori se uită și la vârstă. Pe lângă faptul că sunt multe persoane care nu găsesc indiferent de vârstă sau experiență. Piața muncii e foarte proastă în momentul ăsta”.

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