 Val de concedieri la o companie uriașă. Angajații au primit la 6 dimineața e-mailul care le-a schimbat viața: „Este ultima dumneavoastră zi de lucru”
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Val de concedieri la o companie uriașă. Angajații au primit la 6 dimineața e-mailul care le-a schimbat viața: „Este ultima dumneavoastră zi de lucru”

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Angajații Oracle au primit luni, 14 septembrie, un e-mail dur, prin care erau informați că aceea avea să fie ultima lor zi de lucru la gigantul din domeniul tehnologiei, în cadrul celui mai recent val de concedieri.

Angajat care a fost concediat FOTO IStock
Angajat care a fost concediat FOTO IStock Foto: istock

Compania a trimis e-mailurile de concediere la ora 6 dimineața, invocând „schimbări organizaționale mai ample” drept motiv pentru reducerea numărului de angajați.

„După o analiză atentă a nevoilor actuale ale Oracle, am luat decizia de a desființa postul dumneavoastră ca parte a unei schimbări organizaționale mai ample. Prin urmare, astăzi este ultima dumneavoastră zi de lucru”, se arăta în e-mailul privind concedierea, potrivit Business Insider.

Conform publicației, Oracle le-a cerut angajaților disponibilizați să semneze imediat documentele de încetare a contractului pentru a putea beneficia de pachetele compensatorii.

Angajații afectați au fost informați că dreptul la plăți compensatorii rămâne supus termenilor și condițiilor planului de concediere al Oracle. Detaliile privind data încetării contractului și valoarea compensațiilor urmau să fie transmise prin DocuSign, pe adresele de e-mail de serviciu.

„Accesul la computerul, e-mailul, mesageria vocală și fișierele dumneavoastră va fi dezactivat în curând și nu vă veți mai putea conecta la computer. Vă reamintim că vă este interzis să descărcați, copiați sau păstrați (inclusiv prin trimiterea către propria adresă de e-mail a) orice informații confidențiale Oracle”, se arăta în presupusul e-mail.

Este a treia rundă de concedieri anunțată de companie în acest an. În luna august, Business Insider relata că anumite echipe se pregăteau pentru reduceri semnificative de personal.

O sursă care cunoaște direct situația a declarat pentru publicație că managerilor li s-a cerut să întocmească liste cu angajații vizați, pentru reducerea cheltuielilor cu salariile înainte de începerea celui de-al doilea trimestru al companiei, care a început la 1 septembrie.

Oracle a eliminat deja 21.000 de locuri de muncă

Oracle a desființat deja 21.000 de posturi cu normă întreagă – aproximativ 13% din forța sa de muncă la nivel global – în anul fiscal 2026, încheiat la 31 mai.

Compania a pus concedierile pe seama restructurării, problemelor de performanță, schimbărilor strategice și achizițiilor. Oracle a cheltuit 1,84 miliarde de dolari pentru plăți compensatorii și restructurare.

În ciuda datoriilor considerabile acumulate, Oracle a raportat venituri de 57 de miliarde de dolari în anul fiscal 2025.

Potrivit site-ului companiei, rezultatele au fost obținute cu ajutorul unei forțe de muncă globale de 141.000 de angajați, dintre care 29.000 sunt specialiști în consultanță, iar peste 18.000 lucrează în serviciul de asistență pentru clienți și vorbesc mai mult de 20 de limbi.

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