Fratele Prințesei Diana rupe tăcerea despre moartea ei. Dezvăluirea despre Regele Charles care reaprinde scandalul: „Descoperi că ai fost manipulat de propriul Rege”

Memoriile lui Charles Spencer despre sora sa, Prințesa Diana, provoacă noi tensiuni în familia regală britanică. Volumul Swan Song: Diana, My Sister, lansat recent, readuce în atenție o serie de acuzații controversate legate de Regele Charles al III-lea și de evenimentele care au urmat morții Dianei, în 1997.

Prințesa Diana Foto: Profimedia

Cartea pare să fi devenit un nou punct sensibil pentru Regele Charles și Regina Camilla, într-un moment în care familia regală se confruntă deja cu presiuni importante. O sursă citată de Closer susține că memoriile lui Charles Spencer au ajuns să domine atenția regelui și să readucă în spațiul public povești mai vechi și afirmații disputate.

Una dintre cele mai controversate acuzații este legată de o presupusă discuție dintre Charles, pe atunci Prinț de Wales, și Charles Spencer după moartea Dianei. Potrivit relatării din volum, acesta i-ar fi spus fratelui prințesei: „O vom uita în curând”. Afirmația a stârnit reacții deoarece face referire directă la modul în care fostul soț al Dianei ar fi reacționat după tragedie.

Cartea lui Charles Spencer reaprinde controversele la Palat

Charles Spencer, în vârstă de 62 de ani, nu s-a retras în fața reacțiilor provocate de carte și a continuat să își susțină afirmațiile, în ciuda opoziției venite din partea Regelui Charles și a Reginei Camilla.

Apariția volumului vine într-un moment complicat pentru familia regală. Potrivit sursei citate de Closer, poveștile mai vechi sunt readuse în atenție odată cu lansarea cărții, iar acest lucru se suprapune peste tensiunile existente în jurul Prinților William și Harry.

În plus, situația are loc după ce Regele Charles a fost diagnosticat cu cancer în 2024. Astfel, apariția memoriilor despre Diana aduce din nou în prim-plan evenimente care au marcat profund familia regală și care continuă să genereze controverse.

Cartea conține și afirmații despre perioada imediat următoare morții Prințesei Diana. Spencer descrie discuțiile privind organizarea funeraliilor și susține că au existat tensiuni în legătură cu participarea prinților William și Harry la cortegiul funerar.

Autorul vorbește, de asemenea, despre reacția lui Charles după vestea morții Dianei, pe care o descrie drept „straniu de detașată”, și despre preocupările sale privind felul în care Harry, care avea atunci doar 12 ani, a fost protejat în acele zile.

Palatul Buckingham a reacționat la acuzațiile din volum, iar mesajul oficial transmis de instituția regală a sugerat că durerea unui frate îndoliat poate afecta modul în care sunt rememorate anumite evenimente. Replica Palatului a dus la un nou schimb de declarații între instituție și Charles Spencer.

Fratele Dianei a criticat răspunsul oficial și l-a comparat cu celebra formulare „amintirile pot varia”, folosită de Regină în 2021, după interviul acordat de Harry și Meghan. Spencer a susținut că noua reacție a Palatului încearcă să îi afecteze credibilitatea, fără ca Regele Charles să respingă în mod direct afirmațiile prezentate în carte.

„Nu în fiecare zi te trezești și descoperi că ai fost manipulat de propriul Rege”, a spus Charles Spencer.

Prințul William a refuzat să comenteze controversatul volum

În timp ce cartea provoacă reacții în interiorul familiei regale, Prințul William a ales să nu vorbească despre memoriile unchiului său.

Prințul William a refuzat să comenteze, marți dimineață, controversata carte a unchiului său, Earl Spencer, în timpul unei vizite la un cinematograf comunitar din Acton, vestul Londrei. Moștenitorul tronului a venit să promoveze industria cinematografică britanică și rolul cinematografelor independente, însă apariția sa a fost umbrită de tensiunile tot mai mari provocate de volumul Swan Song: Diana, My Sister, lansat chiar în aceeași zi.

La sosirea la cinematograf, un reporter l-a întrebat pe William dacă a citit cartea și cum se simte în legătură cu declarațiile unchiului său. Prințul a ignorat întrebarea și a intrat rapid în clădire, în timp ce un admirator striga: „Te iubim, William!”.

Ulterior, moștenitorul tronului a servit popcorn vizitatorilor, glumind că este „prea lent la casă” și că a format coadă.