Scandal în Familia Regală! Cadoul personal oferit de Meghan Markle Prințesei Eugenie a apărut pe eBay pentru aproape 20.000 de lire

Un cadou extrem de personal oferit de Meghan Markle Prințesei Eugenie și soțului acesteia a ajuns în centrul unei situații neașteptate. Un exemplar din cartea pentru copii „The Bench (Băncuța)”, despre care se susține că ar fi fost semnat și dedicat de Ducesa de Sussex verișoarei Prințului Harry, a fost scos la vânzare pe eBay pentru suma de 19.999,99 lire sterline.

Cadoul intim al lui Meghan, scos la vânzare pe eBay pentru 20.000 de lire Foto: arhiva Click!

Anunțul a atras rapid atenția presei britanice, iar ulterior a dispărut de pe platformă. Nu era vorba despre un exemplar obișnuit al cărții, ci despre unul care avea pe prima pagină o dedicație datată 2021 și adresată într-un mod familiar lui Eugenie și Jack Brooksbank.

Pe prima pagină a volumului apărea dedicația „Dragă Eug și Jack”, alături de un mesaj referitor la relația dintre un tată și fiul său. Meghan ar fi făcut referire și la faptul că poemul care a stat la baza cărții fusese scris la Frogmore.

Ducesa de Sussex le ura celor doi să descopere, alături de familia lor, aceeași iubire pe care ea o observase între Harry și fiul său, Archie. Mesajul căpăta o semnificație aparte prin momentul în care a fost oferit.

Eugenie și Jack deveniseră părinții lui August în februarie 2021 și locuiau atunci la Frogmore Cottage, fosta reședință britanică a Ducilor de Sussex. „The Bench”, publicată în iunie 2021, a fost inspirată de un poem scris de Meghan pentru Harry, de Ziua Tatălui, după nașterea lui Archie.

Cum a ajuns cadoul pe eBay

Apariția cărții pe platforma de vânzări a ridicat imediat întrebări. Un volum dedicat personal unui membru al Familiei Regale a ajuns în posesia unui comerciant de cărți semnate, care îl oferea pentru aproape 20.000 de lire.

Pe rețelele de socializare au apărut numeroase speculații. Unii utilizatori au presupus că Prințesa Eugenie ar fi renunțat intenționat la cadoul primit de la Meghan și au interpretat situația drept un gest umilitor la adresa Ducesei de Sussex. Nu există însă dovezi care să susțină această variantă.

Nu se știe dacă volumul a fost vândut, donat, uitat într-o locuință sau dacă a ajuns în posesia comerciantului fără știrea lui Eugenie și a lui Jack. Mai mult, scrisul și semnătura de pe carte nu au fost autentificate independent.

Vânzătorul susținea că este vorba despre un „exemplar de prezentare” semnat de Meghan, însă nu a explicat public cum a intrat în posesia acestuia.

Anunțul a fost retras rapid

După ce presa britanică a început să relateze despre cartea oferită spre vânzare, anunțul a fost închis. Pe eBay a apărut mențiunea că obiectul „nu mai este disponibil”.

Nu există nicio dovadă că un cumpărător ar fi plătit suma de 19.999,99 lire sterline. Retragerea rapidă a volumului a alimentat însă și mai mult misterul. Nu se știe dacă comerciantul a decis să renunțe la vânzare din cauza atenției primite, dacă autenticitatea cărții urma să fie verificată sau dacă cineva apropiat Familiei Regale a intervenit.

Unele publicații britanice, citând surse mondene, susțin că Prințesa Eugenie ar fi fost „îngrozită” când a aflat că darul oferit de Meghan a ajuns pe eBay.

Potrivit acestor informații, Eugenie ar fi contactat-o pe Meghan și i-ar fi explicat că nu ar fi vândut niciodată în mod conștient un asemenea cadou. Informația potrivit căreia prințesa și-ar fi cerut scuze nu a fost însă confirmată oficial nici de Eugenie, nici de Meghan sau de reprezentanții acestora.

Povestea este cu atât mai delicată cu cât Eugenie a fost considerată una dintre rudele regale apropiate de Harry și Meghan.

Eugenie și Jack au ieșit împreună cu cei doi înainte ca relația lor să devină publică și au locuit o perioadă la Frogmore Cottage. Prințesa a apărut inclusiv în documentarul Netflix dedicat Ducilor de Sussex.