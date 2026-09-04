Meghan Markle, imagine rară cu fiul său, Archie. Ce a povestit despre copilăria lui

Meghan Markle a revenit pe rețelele sociale cu o postare emoționantă, dedicată prietenei și mentorei sale, Gloria Steinem, activista pentru drepturile femeilor care a murit la 92 de ani. Ducesa a împărtășit o fotografie cu regretata Gloria, în care se află și fiul ei, Archie.

Tribuit împărtășit de Meghan Markle Foto: profimedia

Ce mesaj a transmis Ducesa de Sussex

Ducesa de Sussex a revenit joi pe Instagram cu un mesaj profund dedicat prietenei și mentorei ei, Gloria Steinem, care a murit pe 2 septembrie, la 92 de ani. Printre amintirile personale împărtășite, Meghan a inclus și o fotografie înrămată în care celebra activistă apare alături de Archie, pe când acesta era mult mai mic, potrivit Yahoo Entertainment.

Imaginea cu Gloria și Archie dezvăluie o latură mai puțin cunoscută a copilăriei micuțului: relația apropiată pe care activista o avea cu familia Sussex.

În mesajul ei, Meghan explică faptul că, dincolo de colaborările publice pentru inițiative civice și egalitate, prietenia lor privată a devenit profund personală. Gloria a petrecut Thanksgiving alături de familie, i-a iubit pe Archie și Lilibet „din toată inima” și a fost persoana la care Meghan a apelat în momente dificile.

„Privat, era chiar mai extraordinară decât ți-ai imagina”, a scris Meghan. Fotografia capătă astfel un nou sens: Gloria nu era doar o prietenă celebră a ducesei, ci parte din viața copiilor.

Gloria Steinem împreună cu Archie Foto: Instagram

Ducesa de Sussex împărtășește cu fanii casei regale frânturi cu Archie și Lilibet

Deși Archie și sora lui mai mică, Lilibet, au crescut în mare parte departe de camerele de filmat, Meghan a oferit în ultimii ani fragmente atent selectate din viața lor: momente de familie, activități cotidiene, ba chiar și vocile copiilor, cu acel amestec de influențe americane și britanice.

Această nouă imagine apare într-un moment important pentru Meghan și Harry. Prințul Harry și Meghan Markle au revenit în Marea Britanie după șase ani petrecuți în Montecito, California.

Revenirea lor vine într-un moment delicat pentru Casa Regală. Relațiile dintre Harry și Palatul Buckingham au fost tensionate după interviurile și declarațiile critice făcute de Duce și Ducesă, însă, în ultimele luni, Prințul Harry a avut mai multe întâlniri cu Regele Charles, aflat sub tratament pentru cancer. De asemenea, Meghan și copiii l-au însoțit într-o vizită de familie, semn că dialogul nu este complet întrerupt.

Rămâne de văzut dacă familia Sussex va reuși să lege prietenii bazate pe încredere și apropiere în Marea Britanie sau dacă imaginea lor controversată va continua să influențeze felul în care sunt primiți atât de public, cât și de vechii cunoscuți.