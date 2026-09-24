Se aud clopote de nuntă? Iubitul lui Heather Locklear și-a finalizat cel de-al șaselea divorț și are liber la însurătoare!

După șase divorțuri și numeroase idile eșuate, Lorenzo Lamas pare că și-a găsit, în sfârșit, sufletul pereche. Iar Heather Locklear spune că trăiește „cea mai bună perioadă a vieții mele”. Se căsătoresc oare?

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Povestea de dragoste dintre Heather Locklear și Lorenzo Lamas pare să devină tot mai serioasă, iar fanii se întreabă dacă cei doi se pregătesc pentru următorul pas: căsătoria. Actorul de 68 de ani și-a finalizat oficial cel de-al șaselea divorț, ceea ce îl face din nou liber să-și schimbe statusul marital.

Idilă ce urmează să fie oficiată?

Cei doi au fost surprinși recent într-o escapadă romantică la călărie, în Los Angeles, cu doar câteva zile înainte ca Heather să împlinească 65 de ani, pe 25 septembrie. Heather Locklear și Lorenzo Lamas formează un cuplu din a doua jumătate a anului 2025, la peste patru decenii după ce au pozat împreună pentru celebra revistă „Playgirl”, în 1983. Relația lor a fost făcută publică oficial în aprilie, când au apărut împreună la Chiller Theatre Expo.

În luna iunie, Heather a vorbit pentru prima dată despre iubitul ei în podcastul „Hollywood and Divine”, mărturisind cât de fericită este. „Noul meu iubit este tot ceea ce mi-aș fi putut dori. Sunt în cea mai frumoasă perioadă a vieții mele”, a declarat actrița.

La rândul său, Lorenzo a spus că nu și-a imaginat niciodată că destinul îi va aduce împreună după atâția ani, descriind-o pe Heather drept „cea mai extraordinară femeie” (n.r. sic) pe care a cunoscut-o.

Un trecut amoros complicat

Lorenzo Lamas a fost căsătorit de șase ori și este tatăl a șase copii, proveniți din relații diferite. Ultima sa căsnicie, cu fostul model Kenna Nicole Scott, s-a încheiat după mai puțin de doi ani, iar divorțul a fost inițiat în vara lui 2025.

Și Heather Locklear are un trecut sentimental intens. Actrița a fost căsătorită cu bateristul Tommy Lee și, ulterior, cu rockerul Richie Sambora, împreună cu care are o fiică, pe Ava. În 2025, s-a despărțit definitiv de Chris Heisser, iubitul din adolescență cu care fusese logodită, iar mâine e posibil să primească un cadou aniversar special…