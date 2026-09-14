Michael Douglas și Catherine Zeta-Jones n-ar mai fi azi împreună, dacă făceau acest lucru

Michael Douglas și Catherine Zeta-Jones formează unul dintre cele mai stabile cupluri de la Hollywood, iar, după 26 de ani de căsnicie, actrița galeză ne împărtășește secretul mariajului lor.

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Actrița de 56 de ani și actorul de 81 de ani s-au îndrăgostit unul de altul în urmă cu aproape trei decenii, iar, la începutul relației, actorul i-ar fi spus celebrei actrițe, încă de la prima lor discuție: „Voi fi tatăl copiilor tăi!”. Și chiar așa și e! Cei doi soți au doi copii împreună, pe Dylan, de 26 de ani, și pe Carys, de 23 de ani.

Drumul lor nu a fost, însă, lipsit de momente dificile. În 2013, Michael Douglas și Catherine Zeta-Jones s-au separat pentru scurt timp, când au traversat amândoi o perioadă complicată. El fusese diagnosticat cu cancer la gât, în timp ce Catherine a recunoscut public că primise diagnosticul de tulburare bipolară.

Spre încântarea fanilor lor, cei doi actori s-au împăcat ulterior, iar acum Catherine consideră că unul dintre motivele care au contribuit la longevitatea relației lor e faptul că nu au simțit niciodată nevoia să fie împreună în fiecare clipă.

Catherine Zeta-Jones continuă să lucreze constant, în timp ce Michael Douglas s-a retras treptat din actorie, după o carieră de mare succes, de aproape șase decenii. Totuși, simplul fapt că cei doi soți au propriile proiecte și își pot acorda destul spațiu unul altuia este un mare avantaj. Cu alte cuvinte, n-ar mai fi fost împreună acum, dacă ar fi petrecut tot timpul împreună toți acești ani care s-au scurs până acum.

Mai pe românește: uneori, puțină distanță poate face bine unei căsnicii. Cel puțin lor le-a fost de folos să nu se sufoce reciproc în toți anii petrecuți împreună și continuă să formeze unul dintre cele mai stabile și mai frumoase perechi din Cetatea Filmului.



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