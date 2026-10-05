Cu cât s-au scumpit biletele la Concertul de Crăciun al lui Ștefan Bănică Jr: „E greu să ții pasul cu inflația!”

Artistul de top Ștefan Bănică Jr (58 de ani) se află în febra pregătirilor pentru un nou concert de Crăciun, programat la Sala Palatului, pe 5 și 6 decembrie 2026. Iată cu cât s-au scumpit biletele, comparativ cu 2025, dar și câtă muncă se află în spatele tradiționalului show. Impresarul vedetelor Radu Baron face dezvăluiri, exclusiv pentru Click!

1/5 Ștefan Bănică Jr organizează de 23 de ani show-ul de Crăciun de la Sala Palatului Foto: foto: arhiva personala

Câți bani costă, în 2026, biletele la Concertul de Crăciun al lui Ștefan Bănică Jr?

Dacă, anul trecut, prețul biletelor era astfel: la categoria VIP - 370 lei, la categoria I - 320 lei, la categoria II - 270 lei, la categoria III - 220 lei și la categoria IV - 170 lei, iată cât costă în 2026: categoria VIP - 390 lei, categoria ll- 340 lei, categoria ll- 290 lei, categoria IV -199 și categoria V-149 lei. Ca medie, s-au scumpit, în 2026, cu 20 de lei.

E mult, e puțin? Iată părerea impresarului vedetelor Radu Baron:

„Pot spune că prețul la spectacolul lui Ștefan Bănică Jr este corect, nu s-a majorat proporțional cu rata inflației, nu poate ține pasul cu inflația nimeni din showbiz.

Deși s-au mai scumpit biletele, în ultimii ani, lumea continuă să vină la spectacolele lui, sala este plină. Am fost și eu, și vă spun sincer că show cum face Ștefan Bănică Jr. nu face nimeni. Dans, costume de scenă, muzică bună, invitați, jocuri de lumini, totul este fabulos și bine pus la punct. Este rezultatul unei munci grele, de luni de zile, de repetiții, nimic nu este întâmplător acolo, el are publicul lui”.

Radu Baron, impresar: „Nu te îmbogățești, după ce cânți la Sala Palatului, poate spiritual!”

El crește, de la an la an, calitatea spectacolelor, ca un adevărat profesionist:

„Ștefan Bănică Jr are carismă, are talent muzical, dar și experiența teatrului, ca actor, le îmbină, și publicului îi place ce vede pe scenă. Are o echipă foarte mare, de zeci de oameni, ca totul să iasă impecabil, iar banii câștigați din vânzarea biletelor sunt împărțiți cu acești colaboratori.

Nu te îmbogățești după ce cânți la Sala Palatului, poate numai spiritual. Ești mai degrabă fericit că ai reușit să umpli o sală de 4.000 de locuri, în această perioadă grea, cu mari lipsuri, prin care trece România”, a mai menționat Radu Baron, exclusiv pentru Click!

Ștefan Bănică Jr: „De-abia aștept să simțim din nou împreună magia unei seri unice”

Iată și mesajul lui Ștefan Bănică Jr pentru fanii săi, pe care îi așteaptă la noul său recital de Sărbători și cărora, ca în fiecare an, le-a pregătit surprize muzicale:

„Pentru toți cei care mi-au scris în ultima perioadă și care deja își fac planuri pentru luna decembrie, sunt bucuros să vă anunț că pe 5 și 6 decembrie ne revedem la Sala Palatului, la Concertul de Crăciun 2026.

Tradiția merge mai departe și ne vom întâlni, pentru al 23-lea an, la Sala Palatului. De-abia aștept să simțim din nou împreună energia și magia acelor seri unice, care rămân pentru mult timp în sufletul nostru”, a menționat el, pe Facebook.

Cum se menține în formă Ștefan Bănică Jr, la 58 ani?

Artistul susține că are un stil de viață oarecum cumpătat, din punct de vedere alimentar:

„Mănânc echilibrat şi mă întrețin. Nu cred în regimuri drastice, în faptul de a-ţi interzice mâncăruri care îţi plac, iar apoi să tânjeşti după ele, nu e o soluţie. Echilibrul în orice ai vrea să faci este extrem de important.

Sunt adeptul echilibrului, încerc să mănânc natural şi să mă simt bine în pielea mea. Sigur că trebuie să ai grijă, să te întreţii, pentru că, dacă nu eşti sănătos, nu ai cum să-ţi faci treaba. Cred că trebuie să existe un echilibru. De fapt, asta şi caut”, a precizat Ștefan Bănică Jr, într-un interviu tv.