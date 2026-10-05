 Ce frumoasă e fiica Marinei Almășan, stabilită la Paris! Zici că-i actriță franțuzoaică: „Și-a ales o viață departe de ochii lumii”
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FotoCe frumoasă e fiica Marinei Almășan, stabilită la Paris! Zici că-i actriță franțuzoaică: „Și-a ales o viață departe de ochii lumii”

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Vedeta TVR 2 Marina Almășan duce dorul copiilor ei, Marinuș și Victoraș, stabiliți în Franța și în Dubai. Fiica ei este frumoasă precum o actriță franțuzoaică. Marina i-a transmis acesteia, de ziua ei, un mesaj emoționant. Exclusiv pentru Click!, Marina Almășan ne-a dezvăluit și cu ce se ocupă Marinuș la Paris, în ce domeniu activează, de fapt. 

Marina Almășan și frumoasa ei fiică, stabilită la Paris
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Marina Almășan și frumoasa ei fiică, stabilită la Paris Foto: foto: Facebook

Marina Almășan: „Fiica mea urăște publicitatea, cu toate că e frumoasă și deșteaptă”

La ceas aniversar, Marina Almășan a povestit despre fiica ei, care a dorit să fie pe cont propriu, la Paris:

„Deși vorbesc mai rar despre ea în public (urăște publicitatea, cu toate că e frumoasă și deșteaptă!), nu înseamnă că e „mai puțin copilul meu” decât Victor. Pur și simplu, am embargo asupra acestui subiect ( pe care, iată, „pe barba mea”, îl încalc acum!).  Când Marinuș a mea a ales să-și continue viața departe de țară, la Paris, am consemnat prima rană din sufletul meu. Victor a marcat-o pe a doua. Ambele sângerează la fel de intens, una mai mocnit, alta - ceva mai manifest”, a menționat vedeta TVR 2. 

„Copiii mei au vrut să demonstreze că se pot descurca și singuri”

Nici Marinuș și nici Victoraș nu au dorit să lucreze în televiziune, precum celebra lor mamă, deși ar fi avut calitățile necesare: 

„Copiii mei, la fel precum mulți alți copii de persoane publice, au ales alte drumuri, și-au dorit vieți departe de ochii lumii, n-au îmbrățișat carierele părinților, deși aveau multe „date de pornire” care le-ar fi garantat reușita.

Ai mei, amândoi, au dorit să-mi demonstreze că se pot descurca și fără a fi „fiica lui…” sau „fiul lui…”. Și-au dorit să fie apreciați pentru ceea ce sunt ei, nu pentru ceea ce le sunt părinții. Deși mă doare decizia lor, aceea  de a o face departe de țară (era singura modalitate de a nu interfera cu popularitatea părinților), nu pot să nu fiu mândră de ei”. 

 „Îmi amintesc cu drag de ziua în care barza mi-a așezat-o în brațe”

Marina a povestit și despre relația cu fiica ei. Recunoaște că munca în televiziune i-a răpit mult timp și că n-a putut fi alături de copii, când erau mici, atât cât și-ar fi dorit:

„Astăzi este ziua „îndepărtatei” Marinuș, primul meu copil, cea care mi-a arătat o altă dimensiune a femeii moderne: aceea de mamă.

Fiica mea a fost contemporană și cu România post-decembristă (și ulterior profund dezamăgită de aceasta), dar mai ales cu televiziunea din viața mea, cea care m-a și răpit, de multe ori, din preajma ei. Poate, fără să vreau, i-am provocat suferință: copiii înmagazinează și procesează în sinea lor tristețile copilăriei.

Trec peste ele mai greu sau mai ușor, în funcție de sensibilitatea fiecăruia. Azi, în zi aniversară, după ce am felicitat-o de la distanță, o fac și aici, amintindu-mi cu drag de ziua în care barza mi-a așezat-o în brațe. A fost, fără îndoială, una dintre cele mai fericite zile din viața mea!”, a mai precizat Marina Almășan

De ce ambii copii ai Marinei Almășan au plecat din România: „Am dreptul, oare, să îi judec?”

Vedeta TVR 2 Marina Almășan, cu o experiență de peste 25 de ani în televiziune, ne-a explicat, exclusiv pentru Click!, de ce fiica și fiul ei au decis să lucreze în străinătate, departe de țara natală:

„Au plecat din România, cred eu, pentru că s-au supărat pe ea. Pentru că au călătorit, au văzut multe țări (aici port și eu o parte însemnată din vină!) și au simțit că la noi nu e chiar totul în regulă. Și că vor mai mult de la viață. Am dreptul, oare, să-i judec?”.

Ce meserii au fiica și fiul vedetei tv, în Franța și în Dubai?

Marina Almășan e mândră de copiii ei. Iată ce meserie are Victoraș, în Dubai:

„Victoraș este un profesionist desăvârșit în domeniul IT, absolvent al unei burse Apple și prețuit de companiile de top care beneficiază de știința sa. Este rezident în Dubai și nu dă semne să se plictisească acolo, deși la început plecase „pentru un an-doi, să vadă cum e acolo!”.

Fiica ei, Marinuș, i-a moștenit ambiția:

„Iar Marinuș locuiește la Paris, unde absolvă o a doua facultate (Psihologie), dar și-a conservat dorința dintotdeauna, prea puțin sprijinită de mine, de a activa în industria filmului. Participă la numeroase proiecte, pe partea de organizare de evenimente”, ni s-a mai confesat Marina Almășan, exclusiv pentru Click!

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