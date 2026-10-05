 Neti Sandu trage un semnal de alarmă pentru o zodie, în octombrie 2026. Probleme pe toate planurile
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Neti Sandu trage un semnal de alarmă pentru o zodie, în octombrie 2026. Probleme pe toate planurile

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Luna octombrie vine cu schimbări importante în plan astrologic, iar anumite zodii pot resimți din plin efectele perioadei. Potrivit lui Neti Sandu, mai multe planete aflate în retrogradare pot readuce în atenție situații mai vechi, probleme lăsate nerezolvate și aspecte ale vieții care au fost amânate.

Neti Sandu nominalizează zodia lovită din toate părțile de probleme, în luna octombrie 2026
Neti Sandu nominalizează zodia lovită din toate părțile de probleme, în luna octombrie 2026 Foto: arhiva Click!

În această perioadă, relațiile, familia, locul de muncă, sănătatea și planurile pentru viitor pot deveni surse de preocupare. Printre nativii care au parte de o perioadă mai complicată se numără și o zodie care trebuie să facă față unor provocări venite din mai multe direcții.

Nativii din Scorpion trebuie să fie foarte atenți în următoarea perioadă. Astrele îi împing să se ocupe de lucruri pe care poate le-au evitat până acum, iar anumite situații pot reveni în prim-plan.

Mercur a ajuns în Scorpion la finalul lunii septembrie și poate influența planurile legate de studii, deplasări și proiecte importante. În același timp, atenția nativilor se îndreaptă și către familie, unde poate fi nevoie de implicarea lor.

Scorpionii, puși la încercare în luna octombrie

O altă zonă care necesită atenție este sănătatea. Scorpionii sunt sfătuiți să nu ignore semnalele transmise de organism și să ia măsurile necesare atunci când apar probleme.

Astrologul Neti Sandu vorbește despre o perioadă în care Scorpionii vor fi nevoiți să pună lucrurile în ordine. Retrogradarea lui Venus, care a început pe 3 octombrie și se încheie pe 14 noiembrie, se adaugă influenței lui Mercur și poate aduce noi provocări.

„Este o perioadă de răscolire pentru Scorpion. La începutul intervalului, Venus va intra în mișcare retrogradă, până pe 14 noiembrie. Pe 30 septembrie, Mercur intră în Scorpion. Nativul pornește cu planuri mari și cu avântul necesar pentru a rezolva lucruri legate de școală, lucrări sau deplasări. Mercur poate reprezenta și copilul, astfel că Scorpionul ar putea avea nevoie să acorde mai multă grijă, atenție și timp copiilor.

Există și probleme care țin de sănătatea fizică, iar nativul nu mai poate neglija acest aspect. Odată identificate, problemele de sănătate se pot și rezolva. Până pe 13–14 noiembrie, lucrurile se pot pune în ordine. După această perioadă, Soarele va intra în Scorpion și îi va oferi energia necesară pentru a funcționa la capacitate bună.

Faptul că mai multe planete sunt retrograde arată că pot exista și alte situații de rezolvat în ceea ce privește serviciul. Partea bună este că Scorpionul are la dispoziție pârghii pe care le poate folosi, deoarece Jupiter, marele benefic, se află în casa succesului. (…) Se deschide o perioadă de negociere care se poate încheia cu o concluzie favorabilă pentru Scorpion”, spune Neti Sandu.

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