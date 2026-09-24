 Când are voie Josephine să se uite la TV? Gina Pistol a dezvăluit regula din familia lor
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Când are voie Josephine să se uite la TV? Gina Pistol a dezvăluit regula din familia lor

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Gina Pistol și Smiley încearcă să îi ofere fiicei lor, Josephine, o creștere cât mai sănătoasă și armonioasă. Cei doi părinți au stabilit anumite reguli în familie, pe care încearcă să le respecte, dar sunt dispuși să negocieze atunci când fiica lor vine cu argumente bune. De curând, prezentatoarea de la MasterChef a povestit cum își cresc fetița și a dezvăluit care este cea mai mare temere a sa în ceea ce privește copilul.

Gina Pistol, Smiley și Josephine.
Gina Pistol, Smiley și Josephine. Foto: Instagram

De când au devenit părinți, Gina Pistol și Smiley încearcă să îi ofere lui Josephine un echilibru între lumea reală și cea virtuală. Cei doi sunt atenți la timpul pe care fiica lor îl petrece în fața ecranelor și încearcă să o țină cât mai departe de expunerea excesivă la internet și rețelele de socializare.

Gina Pistol: „Ea se uită la televizor doar în weekend”

Prezentatoarea TV spune că ea și Smiley au construit o dinamică bazată pe reguli clare, dar și pe comunicare. Josephine știe că există lucruri pe care părinții nu le negociază, însă a învățat și că își poate susține dorințele atunci când are argumente.

În acest context, Gina Pistol a dezvăluit că fiica sa se uită la televizor doar în weekend, atunci când urmărește împreună cu părinții desene animate sau filme pentru copii. Tot în weekend, Josephine are voie să doarmă în camera părinților, în timp ce, în restul timpului, doarme în propria cameră.

„Ne-am construit o dinamică foarte sănătoasă. Știm amândoi când să spunem «nu», pentru că avem multe momente și situații în care trebuie să fim fermi, dar știm foarte bine și când putem să lăsăm de la noi. Eu, de exemplu, i-am explicat lui Josephine că, dacă noi avem niște reguli legate, să zicem, de televizor, ele există cu un motiv. Ea se uită la televizor doar în weekend. Sâmbăta și duminica ne uităm împreună la un desen animat sau la un film pentru copii.

În weekend are voie și să doarmă cu noi în cameră, în rest doarme în camera ei. Dar i-am spus: «Dacă vii cu argumente bune, orice regulă se poate negocia. Trebuie doar să știi exact ce argumente să aduci»”, a povestit Gina Pistol potrivit viva.ro

Gina Pistol se teme ca internetul să nu ajungă să-i crească fiica

În ceea ce privește cea mai mare temere a sa ca mamă, Gina Pistol a vorbit despre influența pe care internetul și platformele online o pot avea asupra copiilor. Prezentatoarea se teme ca lumea virtuală să nu ajungă să ocupe atât de mult loc în viața lui Josephine, încât aceasta să piardă legătura cu realitatea.

Chiar dacă fiica sa este încă mică, Gina spune că încearcă deja să îi explice diferențele dintre lumea virtuală și cea reală și să o ajute să înțeleagă că ceea ce vede pe internet nu reflectă întotdeauna realitatea.

„Uitându-mă un pic în jurul meu, la ce se întâmplă astăzi cu toate platformele astea, cea mai mare frică a mea este să nu ajungă internetul să-mi crească copilul și ea să ajungă să lipsească din viața reală. Asta este cea mai mare temere a mea. În momentul de față, fac tot ce pot să o ajut să înțeleagă lucrul ăsta. E încă mică, dar, pentru vârsta ei, încerc să-i explic că lumea virtuală poate fi foarte înșelătoare și că este mult mai important să-ți trăiești viața real decât să o «fake-uiești» online.”

Cum a reușit Gina Pistol să slăbească

Pe lângă viața de mamă, Gina Pistol își împarte timpul între familie și proiectele profesionale. Prezentatoarea TV, în vârstă de 45 de ani, a vorbit recent și despre schimbarea pe care a făcut-o în stilul său de viață și despre procesul prin care a reușit să slăbească.

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Click!, Gina Pistol a dezvăluit că se află de mai bine de un an într-un proces de slăbire. Vedeta spune că urmează o regulă simplă și încearcă să fie atentă la cantitatea și calitatea alimentelor pe care le consumă.

„Eu sunt în acest proces de slăbire de un an de zile. Regula este: mănânci mai puțin și ce trebuie! Decât mult și prost, mai bine puțin și bine. Cam așa funcționez eu în ultima perioadă”, a mărturisit Gina Pistol, în exclusivitate pentru Click!

Ce mănâncă într-o zi vedeta Pro TV

Prezentatoarea de la MasterChef a povestit și cum arată, în linii mari, alimentația sa într-o zi obișnuită. Dimineața și seara consumă brânză cottage cu puține calorii, pe care o combină cu puțină miere și fructe, în timp ce la masa principală preferă alimente bogate în proteine. Atunci când îi este foame între mese, spune că obișnuiește să mănânce câteva migdale.

„Păi eu, într-o zi, de exemplu, dimineață sau și seara, mănânc câte o cuțiuță de brânzică din aceea cottage, slabă, în care pun foarte puțină miere, pun afine, zmeură sau căpșune, depinde ce am prin casă.

Mănânc la masa principală proteină, ori pește, la grătar, ori vită, alături de cartofi dulci și o salată. Și când mai îmi este foame așa, pe parcursul zilei, mai ronțăi vreo 4-5 cinci migdale.

Nu vreau să fiu un exemplu! Nu știu dacă ceea ce fac eu este bine, dar pe mine mă ajută acest regim. Mai beau și chefir câteodată pe stomacul gol că ajută, în loc de cafea pe stomacul gol care nu este deloc indicată”, a mai dezvăluit prezentatoarea de la MasterChef, pentru Click!

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