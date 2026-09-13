 Filmele preferate ale Ginei Pistol. Ce gen de producții adoră prezentatoarea „MasterChef”
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Filmele preferate ale Ginei Pistol. Ce gen de producții adoră prezentatoarea „MasterChef”

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Gina Pistol și-a dezvăluit trei dintre filmele preferate, iar alegerile sale au în comun comedia, satira și umorul inteligent. Vedeta a optat pentru producții românești și internaționale care, dincolo de momentele amuzante, surprind realități și personaje memorabile.

Filmele preferate ale Ginei Pistol
Filmele preferate ale Ginei Pistol Foto: Facebook

Filmele preferate ale Ginei Pistol 

Printre preferințele sale se numără „Filantropica”, celebra satiră despre societatea românească și cerșetoria organizată, „Două lozuri”, comedia despre trei prieteni care pierd biletul câștigător la loto, dar și „Pisica albă, pisica neagră”, filmul regizat de Emir Kusturica, cunoscut pentru personajele excentrice și situațiile absurde.

„Gina Pistol a ales: trei filme, toate comedii, toate cu o doză serioasă de satiră și umor inteligent.

«Filantropica», o satiră memorabilă despre societatea românească și lumea cerșetoriei organizate. «Două lozuri», o comedie absurdă despre trei prieteni care pierd biletul câștigător la loto. Iar «Pisica albă, pisica neagră», filmul lui Emir Kusturica, ne duce într-o lume complet nebună, plină de personaje excentrice și situații absurde.

Trei alegeri care spun destul de multe: umor, ironie, observație și povești care au ceva de spus dincolo de comedie”, este mesajul publicat de pagina de Instagram Cefilmvedem.ro, despre preferințele în materie de filme ale Ginei. 

Ce spune vedeta despre căsnicia cu Smiley

Gina Pistol se numără printre cele mai îndrăgite vedete din showbizul românesc, iar aparițiile sale în emisiuni și podcasturi sunt urmărite cu interes de public. Recent, prezentatoarea „MasterChef” a fost invitată în podcastul „Salvat de clopoțel”, unde a vorbit deschis despre relația pe care o are cu Smiley.

Cei doi formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din lumea mondenă, iar Gina Pistol spune că unul dintre lucrurile care îi ajută să își păstreze relația este comunicarea. Vedeta a recunoscut că ea și soțul său au personalități complet diferite: este impulsivă și se aprinde repede, în timp ce Smiley este mult mai calm. În timp, însă, au învățat să se înțeleagă și să gestioneze momentele tensionate.

„Se păstrează aceeași comunicare. Andrei este fix opusul meu, eu sunt foarte impulsivă. Mă sting repede, dar am nevoie să iau foc, așa sunt eu construită și îmi face bine. El știe că alea 3-5 minute mă lasă în pace și pe urmă gata. Ne-am învățat. I-am mai zis eu lui Andrei, «apreciază că ai o femeie ca mine decât una care să-ți pună perna pe față în timp ce dormi». Eu măcar fac ca toate cele și după gata”, a povestit Gina.

Gina Pistol nu se consideră o soție perfectă

În cadrul podcastului, Gina Pistol a vorbit cu aceeași sinceritate și despre rolul său de soție și mamă. Vedeta a mărturisit că nu se consideră o femeie perfectă și că există momente în care nu reușește să fie la fel de prezentă în relația de cuplu. Pentru ea, însă, este important să aibă grijă mai întâi de propria stare de bine, pentru a putea fi prezentă în viața familiei.

„Nu pot să zic că sunt o soție perfectă. Poate sunt momente când sunt mai puțin prezentă în relația pe care o am cu soțul meu. Eu consider, ca să fiu prezentă ca mamă și ca soție, că trebuie să fiu eu ok cu mine, deși sună egoist”, a mărturisit Gina.

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