 Gina Pistol, despre certurile cu Smiley. Ce spune vedeta: „Este fix opusul meu”
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VideoGina Pistol, despre certurile cu Smiley. Ce spune vedeta: „Este fix opusul meu”

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Gina Pistol a făcut dezvăluiri neașteptate despre relația pe care o are cu Smiley și despre modul în care cei doi reușesc să gestioneze momentele tensionate din cuplu. Prezentatoarea a recunoscut că este mult mai impulsivă decât soțul ei, în timp ce artistul este mai calm și preferă să îi ofere câteva minute pentru a se liniști atunci când apar certuri.

Gina Pistol, despre certurile cu Smiley după 9 ani de relație
Gina Pistol, despre certurile cu Smiley după 9 ani de relație Foto: arhiva Click!

Cei doi formează un cuplu din 2017, iar în 2023 au făcut pasul cel mare și s-au căsătorit. Împreună au o fiică, Josephine, iar deși amândoi sunt cunoscuți publicului, au preferat să fie discreți atunci când vine vorba despre viața lor de familie.

Recent, Gina Pistol a decis să vorbească mai deschis despre relația cu Smiley, în cadrul podcastului „Salvat de clopoțel”. Vedeta a povestit cum reușesc să depășească momentele dificile și a explicat că diferențele dintre temperamentele lor au devenit, în timp, ceva cu care amândoi s-au obișnuit.

Gina Pistol, despre felul în care gestionează certurile cu Smiley

După aproape un deceniu de relație, Gina Pistol și Smiley au ajuns să se cunoască foarte bine. Prezentatoarea spune că între ei există o comunicare non-verbală pe care nu au încercat să o construiască în mod intenționat, ci care a apărut firesc de-a lungul anilor.

„Comunicarea non-verbală. Știm când ceva nu e ok. E o chestie care a fost dintotdeauna, n-am lucrat la ea. Nu știu cum s-o explic”, a declarat Gina, în cadrul podcastului.

Vedeta a explicat că reacționează mai impulsiv atunci când este deranjată de ceva, însă starea nu durează foarte mult. În schimb, Smiley știe deja că cel mai bine este să nu insiste în primele minute ale unei dispute și să îi lase partenerei sale timpul necesar pentru a se calma.

„Se păstrează aceeași comunicare. Andrei este fix opusul meu, eu sunt foarte impulsivă. Mă sting repede, dar am nevoie să iau foc, așa sunt eu construită și îmi face bine. El știe că alea 3-5 minute mă lasă în pace și pe urmă gata. Ne-am învățat. I-am mai zis eu lui Andrei, «apreciază că ai o femeie ca mine decât una care să-ți pună perna pe față în timp ce dormi». Eu măcar fac ca toate cele și după gata”, a povestit Gina.

Gina Pistol recunoaște că nu este „soția perfectă”

Prezentatoarea a vorbit și despre propriul rol în relația de cuplu și a recunoscut că există perioade în care simte că nu reușește să fie la fel de prezentă în relația cu soțul său.

Gina consideră că, pentru a putea fi prezentă atât pentru familie, cât și pentru fiica ei, este important să se simtă bine cu propria persoană. Vedeta a recunoscut că, la prima vedere, această perspectivă ar putea părea una egoistă.

„Nu pot să zic că sunt o soție perfectă. Poate sunt momente când sunt mai puțin prezentă în relația pe care o am cu soțul meu. Eu consider, ca să fiu prezentă ca mamă și ca soție, că trebuie să fiu eu ok cu mine, deși sună egoist”, a mărturisit Gina.

Diferențele dintre cei doi sunt evidente și atunci când vine vorba despre felul în care reacționează în situații tensionate. Gina Pistol spune că Smiley este mult mai echilibrat și calculat, în timp ce ea este cea care aduce mai multă energie și agitație în casă.

„Andrei e mult mai echilibrat decât mine. E mult mai așezat. Andrei e cel calculat, eu sunt cea amețită. Eu sunt aia cu show-ul în casă și el mă lasă să-mi fac numărul de circ. El face compromisurile”, a mai povestit ea.

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