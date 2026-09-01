 Ce discuții au Gina Pistol și Smiley despre noua casă: „Mă întreabă mereu de ce, iar eu îi vin cu argumente!”
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Ce discuții au Gina Pistol și Smiley despre noua casă: „Mă întreabă mereu de ce, iar eu îi vin cu argumente!”

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Invitată în podcastul „Sold Out”, Gina Pistol a povestit cu mult umor cum gestionează deciziile casnice alături de Smiley și cum a preluat controlul absolut asupra spațiilor de depozitare din noua locuință pe care o construiesc împreună. 

Gina Pistol și Smiley jpg
Foto: Facebook

Gina Pistol explică cum se împart sarcinile practice între ea și Smiley când vine vorba de noua lor locuință și cum ajunge artistul să îi dea mereu dreptate în privința organizării căminului.

 „Noi ne gândim la toate cele”

Construcția noii lor case a scos la iveală diferențele firești de viziune dintre bărbați și femei când vine vorba de detalii administrative și amenajare.

Prezentatoarea TV a dezvăluit că s-a ocupat în amănunt de fiecare colțișor al viitorului cămin, gândind din timp toate spațiile de depozitare pentru a asigura ordinea perfectă în gospodărie.

Deși Smiley este de multe ori rezervat în fața cumpărăturilor suplimentare și nu înțelege din prima de ce este nevoie de anumite obiecte dacă există deja altele similare, Gina reușește mereu să îl aducă pe aceeași lungime de undă:

 „Noi, femeile, ne gândim la toate cele. Andrei de multe ori întreabă: «De ce?», eu îi vin cu argumente, iar apoi îmi mulțumește și îmi spune: «Ai avut dreptate, te las pe tine că ești atentă la aceste lucruri!»”

Gina Pistol este o femeie extrem de calculată și atentă la dinamica familiei, fiind mereu cu un pas înainte când vine vorba despre evoluția nevoilor din viața lor și noile priorități care apar pe parcurs.

S-au mutat cu chirie pentru a fi aproape de șantier

Pentru a urmări pas cu pas evoluția lucrărilor, Gina Pistol și Smiley au decis să facă o schimbare radicală: au părăsit temporar locuința în care au trăit în ultimii ani și s-au mutat cu chirie într-un apartament din București.

Proiectul lor imobiliar este unul de amploare, cei doi cumpărând două terenuri – unul în Capitală, unde ridică viitorul cămin pentru familia lor și fetița lor, Josephine, iar cel de-al doilea într-o zonă montană, destinat unei case de vacanță.

Una dintre construcții a ajuns deja în faza „la roșu”, motiv pentru care prezentatoarea TV a împărtășit cu fanii imagini directe de pe șantier.

Plină de umor, Gina a arătat spre o găleată cu mortar aflată în mijlocul camerelor neterminate, glumind că acela ar putea fi, foarte curând, locul perfect în care își va savura cafeaua de dimineață.

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