 Gina Pistol, uluită de ce i-a spus fiica ei când abia învăța să vorbească: „Cum să zică un copil asta?”
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Gina Pistol, uluită de ce i-a spus fiica ei când abia învăța să vorbească: „Cum să zică un copil asta?”

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Gina Pistol a povestit un moment care a rămas întipărit în memoria ei încă de când fiica sa, Josephine, era foarte mică. Prezentatoarea a dezvăluit în cadrul podcastului „Salvat de clopoțel” replica neașteptat de profundă pe care fetița i-a spus-o într-o seară în care se afla în pat alături de ea și de Smiley.

Gina Pistol, uimită de ce i-a spus fetița ei, Josephine
Gina Pistol, uimită de ce i-a spus fetița ei, Josephine Foto: arhiva Click!

Gina Pistol a rememorat momentul în care Josephine, deși abia începuse să formuleze propoziții, a rostit o frază care a impresionat-o profund. Fetița se afla între mama și tatăl ei, iar la un moment dat s-a uitat către Gina și i-a spus ceva ce prezentatoarea nu a uitat.

„A spus o chestie când era mai mică, cred că putea să facă propoziții. Și eram eu, ea la mijloc și Andrei în pat. Și se uită așa la mine și mi-a zis o chestie care mi s-a părut (wow) să vină de la un copil. S-a uitat așa și a zis: Mama, mă văd pe mine prin ochii tăi. Și mă uit la bărbată-miu și-i zic: Ce-a fost asta?. Cum să zică un copil asta? Mi se pare o chestie foarte profundă. E genul de ți-o tatuezi.

Și generație, bă băiatule. Deci oricum copiii ăștia vin cu alt soft, nu știu ce se întâmplă. Și mai are (momente în care spune lucruri care o uimesc – n.red.), deși, da, în rest e un copil absolut normal”, a povestit Gina Pistol.

„Fiica mea nu o să fie un om banal”

În cadrul aceluiași interviu, Gina Pistol a vorbit și despre personalitatea micușei Josephine. Prezentatoarea spune că fetița este sensibilă, empatică și foarte creativă și că observă la ea un spirit puternic.

Vedeta a mărturisit că, asemenea oricărei mame, își vede copilul ca fiind special, însă consideră că Josephine are anumite trăsături care o fac să iasă în evidență.

„Fiecare mamă își vede copilul super deosebit și special, dar fiica mea nu o să fie un om banal. Se vede pe ea că are esența unui spirit puternic. Ea ne-a ales pe noi să-i fim părinți, să o ghidăm în viață. Sper eu să-i dăm ce e mai bun de la fiecare.

E și ea foarte empatică, e foarte sensibilă la emoții. E un copil foarte blând și foarte bun. Este foarte amuzantă, este foarte creativă. Are niște priviri și niște, când dansează, niște mișcări. Păi tu unde le știi și cu copilul ăsta? Dar chestia m-a, m-a… Mi-a dat un pic așa, știi, hei, uu. Mă văd pe mine prin ochii tăi. Aia mi s-a părut”, a mai povestit prezentatoarea de la Pro TV.

Gina Pistol spune că astfel de momente nu sunt singulare și că fiica sa continuă să o surprindă prin lucrurile pe care le spune și prin felul în care percepe emoțiile celor din jur.

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