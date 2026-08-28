Când îi dă voie Gina Pistol fiicei sale să încalce regulile familiei. „O să crească și o să iasă în societatea asta”

Gina Pistol a vorbit deschis despre perioada copilăriei sale, care a fost marcată de lipsa tatălui. Vedeta spune că a avut multe lucruri de învățat, iar acum stie exact ce să-i spună fiicei sale, Josephine. Care sunt lecțiile de viață pe care i le dă micuței, încă de la o vârstă fragedă.

Gina Pistol și Josephine. Foto: Instagram

Prezentatoarea TV a fost extrem de sinceră cu privire la copilăria, spunând că a fost o perioadă dramatică, având în vedere că a crescut fără un tată prezent. Astfel, ea știe exact ce lecții să-i dea micuței Josephine și cum ar trebui să gestioneze situația atunci când fetița nu este de acord cu regulile impuse.

Ce a avut de învățat Gina Pistol din copilăria sa cu un tată absent

Gina Pistol recunoaște că nu i-a fost ușor și consideră că fiecare copil are nevoie în viața sa atât de o figură maternă, cât și de o figură paternă. Cu toate acestea, ea a depășit oarecum durerea și a reflectat asupra situației, spunând că a avut foarte multe de învățat.

Prezentatoarea nu-și învinuiește părinții, deși mama ei nu a fost extrem de implicată emoțional, iar tatăl ei a fost absent. Cu toate acestea, lucrurile prin care a trecut au construit omul care este în prezent.

„Emoțiile nu prea contau. O perioadă am făcut haz de necaz, că mă folosesc de umor ca să ambalez frumos tot ce se întâmplă mai puțin funny în viața mea. Și după care, uite că astăzi tot ce s-a întâmplat până la urmă, m-a făcut omul care sunt în momentul de față. Și mi-a dezvoltat niște skill-uri foarte bune, zic eu”, a declarat Gina Pistol la podcastul „Salvat de clopoțel”, moderat de Sabin Tudor.

În acest context, prezentatoarea TV susține că a învățat să se descurce mereu singură, în orice situație, dar și-a dezvoltat și „un semnal de alarmă pentru prădători”. A învățat cum să țină la distanță oamenii care vor să se bage în viața ei, dar a dezvoltat și o anumită sensibilitate.

Ce lecții îi predă micuței Josephine

Având în vedere experiența sa de viață și drama prin care a trecut, Gina Pistol a învățat și cum să procedeze cu Josephine și cum să o asculte atunci când micuța nu este de acord cu ea. Deși există reguli în familie, fetița are voie să le încalce doar dacă vine cu motive bine întemeiate.

„Avem reguli în familie, dar i-am dat și această oportunitate, șansă, de a încălca regulile noastre dacă vine cu argumente foarte puternice sau cu alternative. E păcat să nu fac și asta”, a mărturisit Gina Pistol.

Motivul pentru care vedeta a ales să procedeze în acest fel este acela că, pe viitor, Josephine va putea să se descurce în orice situație, dar fără a provoca suferință celorlalți.

„Ea o să crească și o să iasă în societatea asta... Ce fel de adult va fi dacă va fi un adult care merge numai după reguli? Nu, trebuie să știe să și păcălească regulile. Un pic, cât să-i fie bine. I-am zis: „Poți să faci în viață orice, dar să nu provoci suferință gratuit și să nu calci pe cadavre”. Să nu faci rău cuiva în drumul tău”, a mai afirmat prezentatoarea TV.

Gina Pistol și Smiley formează un cuplu de aproximativ opt ani și s-au căsătorit în 2023. La începutul relației lor, ei au fost extrem de discreți. Aceștia o au pe micuța Josephine, în vârstă de cinci ani, care le-a schimbat total viața.